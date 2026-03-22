Песков: Конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к расширению
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Конфликт на Ближнем Востоке имеет тенденцию к расширению. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Мы видим, что, к сожалению, война имеет тенденцию к расширению своих границ», — отметил представитель Кремля.
Ранее Иран нанёс удар по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Лондон, разумеется, очень обеспокоен тем, что Тегеран нацелил на его объекты ракеты, хотя прямого участия в конфликте Британия пока не принимает. Вместе с тем сами британцы недавно устроили митинг в столице, требуя прекратить удары по Ирану.
Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.