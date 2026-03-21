В центре Лондона прошла многотысячная акция против ударов США по Ирану
В центре британской столицы состоялась многотысячная акция протеста против ударов США по Ирану. Кадры с митинга публикуют в социальных сетях.
Акция против войны в Иране прошла в центре Лондона.
Организатором шествия выступила группа «Кампания солидарности с Палестиной», к которой присоединились антивоенное движение «Стоп войне» и организация сторонников ядерного разоружения CND. Участники собрались на площади Рассел-сквер в полдень, после чего проследовали маршем через центр Лондона до правительственного квартала на Уайтхолле.
Демонстранты принесли иранские флаги и плакаты с лозунгами «хватит бомбить Иран», «довольно ядерного лицемерия». В толпе громко скандировали: «руки прочь от Ирана», «руки прочь от Ливана», а также «и в Иране, и в Палестине преступники убивают детей».
Тем временем британское руководство заявило, что Иран угрожает национальным интересам Соединённого Королевства. Так в Минобороны страны прокомментировали удар по военной базе на архипелаге Диего-Гарсия в Индийском океане.
