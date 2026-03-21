В центре Лондона прошла многотысячная акция против ударов США по Ирану

В центре британской столицы состоялась многотысячная акция протеста против ударов США по Ирану. Кадры с митинга публикуют в социальных сетях.

Акция против войны в Иране прошла в центре Лондона. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Betty Dempsey

Организатором шествия выступила группа «Кампания солидарности с Палестиной», к которой присоединились антивоенное движение «Стоп войне» и организация сторонников ядерного разоружения CND. Участники собрались на площади Рассел-сквер в полдень, после чего проследовали маршем через центр Лондона до правительственного квартала на Уайтхолле.

Демонстранты принесли иранские флаги и плакаты с лозунгами «хватит бомбить Иран», «довольно ядерного лицемерия». В толпе громко скандировали: «руки прочь от Ирана», «руки прочь от Ливана», а также «и в Иране, и в Палестине преступники убивают детей».