21 марта, 15:24

В центре Лондона прошла многотысячная акция против ударов США по Ирану

Обложка © ТАСС / EPA / NEIL HALL

В центре британской столицы состоялась многотысячная акция протеста против ударов США по Ирану. Кадры с митинга публикуют в социальных сетях.

Акция против войны в Иране прошла в центре Лондона. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Betty Dempsey

Организатором шествия выступила группа «Кампания солидарности с Палестиной», к которой присоединились антивоенное движение «Стоп войне» и организация сторонников ядерного разоружения CND. Участники собрались на площади Рассел-сквер в полдень, после чего проследовали маршем через центр Лондона до правительственного квартала на Уайтхолле.

Демонстранты принесли иранские флаги и плакаты с лозунгами «хватит бомбить Иран», «довольно ядерного лицемерия». В толпе громко скандировали: «руки прочь от Ирана», «руки прочь от Ливана», а также «и в Иране, и в Палестине преступники убивают детей».

«ЕС в зоне досягаемости»: В Норвегии раскрыли смысл удара Ирана по базе в Индийском океане

Тем временем британское руководство заявило, что Иран угрожает национальным интересам Соединённого Королевства. Так в Минобороны страны прокомментировали удар по военной базе на архипелаге Диего-Гарсия в Индийском океане.

Юрий Лысенко
