«ЕС в зоне досягаемости»: В Норвегии раскрыли смысл удара Ирана по базе в Индийском океане

Удар Ирана по британской базе в Индийском океане, которую используют Военно-воздушные силы США, стал мощным сигналом. Такое мнение в соцсети X выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен. По его словам, ракетный потенциал Исламской Республикик намного превосходит все ожидания.

«Если он способен нанести удар по острову Диего-Гарсия, то и Европа также находится в зоне досягаемости», — написал эксперт.

Он также призвал европейские страны к дипломатии и деэскалации конфликта, подчеркнув, что Старый Свет должен осознавать новые реалии.