Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 марта, 14:04

«ЕС в зоне досягаемости»: В Норвегии раскрыли смысл удара Ирана по базе в Индийском океане

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Удар Ирана по британской базе в Индийском океане, которую используют Военно-воздушные силы США, стал мощным сигналом. Такое мнение в соцсети X выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен. По его словам, ракетный потенциал Исламской Республикик намного превосходит все ожидания.

«Если он способен нанести удар по острову Диего-Гарсия, то и Европа также находится в зоне досягаемости», написал эксперт.

Он также призвал европейские страны к дипломатии и деэскалации конфликта, подчеркнув, что Старый Свет должен осознавать новые реалии.

Лондон заявил об угрозе нацинтересам после удара Ирана по базе Диего-Гарсия

Напомним, Иран запустил две баллистические ракеты по американо-британской базе на архипелаге Диего-Гарсия в Индийском океане, который находится в 4 тысячах километров от иранского побережья. Американские военные попытались перехватить одну из ракет с помощью системы SM-3, насколько это помогло — неизвестно.

Юрий Лысенко
