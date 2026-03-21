«ЕС в зоне досягаемости»: В Норвегии раскрыли смысл удара Ирана по базе в Индийском океане
Удар Ирана по британской базе в Индийском океане, которую используют Военно-воздушные силы США, стал мощным сигналом. Такое мнение в соцсети X выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен. По его словам, ракетный потенциал Исламской Республикик намного превосходит все ожидания.
«Если он способен нанести удар по острову Диего-Гарсия, то и Европа также находится в зоне досягаемости», — написал эксперт.
Он также призвал европейские страны к дипломатии и деэскалации конфликта, подчеркнув, что Старый Свет должен осознавать новые реалии.
Напомним, Иран запустил две баллистические ракеты по американо-британской базе на архипелаге Диего-Гарсия в Индийском океане, который находится в 4 тысячах километров от иранского побережья. Американские военные попытались перехватить одну из ракет с помощью системы SM-3, насколько это помогло — неизвестно.
