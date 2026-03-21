Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 марта, 13:41

Лондон заявил об угрозе нацинтересам после удара Ирана по базе Диего-Гарсия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Министерство обороны Великобритании прокомментировало сообщения об иранской атаке на военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, признав, что объект используется для операций американских военных. В Лондоне назвали произошедшее угрозой британским интересам.

«Удары Ирана по всему региону <...> представляют угрозу британским интересам и британским союзникам», — говорится в комментарии пресс-секретаря военного ведомства, которое приводит Sky News.

В Минобороны утверждают, что британские ВВС защищают «свой народ и персонал в регионе». Представитель ведомства также подтвердил, что Лондон разрешил США использовать британские базы для «ограниченных оборонительных операций».

США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе
Напомним, Иран нанёс удар двумя баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, находящемся почти в 4000 километров от иранских берегов. Американские военные предприняли попытку перехвата одной из ракет с использованием системы SM-3, однако результат остаётся неизвестным.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar