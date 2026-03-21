Лондон заявил об угрозе нацинтересам после удара Ирана по базе Диего-Гарсия

Министерство обороны Великобритании прокомментировало сообщения об иранской атаке на военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, признав, что объект используется для операций американских военных. В Лондоне назвали произошедшее угрозой британским интересам.

«Удары Ирана по всему региону <...> представляют угрозу британским интересам и британским союзникам», — говорится в комментарии пресс-секретаря военного ведомства, которое приводит Sky News.

В Минобороны утверждают, что британские ВВС защищают «свой народ и персонал в регионе». Представитель ведомства также подтвердил, что Лондон разрешил США использовать британские базы для «ограниченных оборонительных операций».

Напомним, Иран нанёс удар двумя баллистическими ракетами по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, находящемся почти в 4000 километров от иранских берегов. Американские военные предприняли попытку перехвата одной из ракет с использованием системы SM-3, однако результат остаётся неизвестным.