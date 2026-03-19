Песков напомнил о предупреждении Путина по Ирану и ударе по энергорынку

Президент России Владимир Путин ранее предупреждал, что силовой сценарий вокруг Ирана приведёт к тяжёлым последствиям для региона и мирового энергорынка. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Москва говорила об этих рисках на разных уровнях задолго до нынешнего обострения. В Кремле считают, что сейчас эти прогнозы подтверждаются.

«Если вы помните, еще достаточно долгое время тому назад, мы на самых различных уровнях, в том числе и президент Путин, говорили о том, что развитие силового сценария вокруг Ирана приведет к дестабилизации обстановки в регионе. Мы с вами сейчас наблюдаем эту чрезвычайную дестабилизацию во всем регионе, разрастание географии боевых действий. Мы видим также дестабилизацию мировых энергетических рынков», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что последствия происходящего ощущает весь мир. По его словам, ситуация затрагивает и Россию.

Таким образом, в Москве связывают нынешнюю нестабильность на Ближнем Востоке с развитием силового сценария вокруг Ирана. На этом фоне власти указывают и на влияние событий на глобальный рынок энергии.

Сейчас уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы находится на критически низком уровне: всё приобретённое на эту зиму выкачали ещё в феврале, а сейчас в ЕС расходуют прошлогодние запасы. При этом самая плачевная ситуация сложилась в Нидерландах.