Финансист спрогнозировал сокращения на рынке труда из-за замедления экономики

Ожидается, что в новых экономических условиях рынок труда столкнётся с серьёзными вызовами, включая процесс сокращений. Профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» поделился своим мнением о текущей ситуации.

По его словам, замедление экономического роста, вызванное множеством факторов, таких как увеличение налоговой нагрузки, высокая ставка кредитов и снижение потребительского спроса, уже начинает отражаться на поведении работодателей. Сафонов отметил, что в Москве власти объявили о планах сократить расходы на административно-управленческий персонал на 15%. Многие компании также начинают оптимизировать свои кадровые ресурсы.

На первом этапе работодатели прекращают набор новых сотрудников, а на втором — сокращают численность действующего персонала и перераспределяют обязанности между оставшимися работниками. Однако профессор указал на наличие положительных факторов, которые могут смягчить рост безработицы. В частности, демографические изменения приводят к уменьшению числа молодых специалистов на рынке труда, что снижает давление на него.

Кроме того, действия властей по ограничению притока иностранной рабочей силы заставляют работодателей искать решения внутри страны.

«Но если темпы экономического роста останутся такими же, какие они зафиксированы Росстатом в начале текущего года, мы перейдём к второй полной фазе. Это сокращение персонала уже в большей степени, чем сейчас происходит», — заключил он.

Многие, вероятно, задумаются о смене работы на фоне таких новостей, однако ранее финансист заявил, что сейчас неподходящий период для того, чтобы менять рабочее место. При этом стоит задуматься также о подработке или проектной деятельности.