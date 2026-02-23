Владимир Путин
23 февраля, 13:06

Уйти в никуда — риск года: Россиянам объяснили, почему сейчас не лучшее время для смены работы

Финансист Трепольский рекомендовал не увольняться из-за ситуации на рынке труда

В сегодняшних условиях импульсивное увольнение «в никуда» будет не лучшей идеей, считает эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. В наши дни цикл поиска достойной работы достиг трёх-четырёх месяцев, а компании делают ставку на «горизонтальное развитие» сотрудников и строгий отбор соискателей.

«Сейчас стоит делать ставку на горизонтальное развитие внутри текущей компании. Если вы покажете готовность взять на себя смежные задачи (например, маркетолог, освоивший аналитику данных или ИИ-инструменты), это станет лучшей страховкой от сокращения и весомым аргументом для индивидуального пересмотра зарплаты», — поделился эксперт.

Для этого Трепольский призвал осваивать искусственный интеллект, и способность работать с ним сегодня стала не бонусом в резюме, а «гигиеническим минимумом» — такие люди способны выполнять ту же работу в два раза быстрее. Также при поиске выгодного предложения на рынке труда стоит подумать о подработке или проектной деятельности, что поможет диверсифицировать доход.

А ещё важно наличие у кандидата узкой специализации. По словам собеседника «Газеты.ru», «универсальные менеджеры» сегодня не в цене, и предпочтение отдают людям, способным настраивать сложные системы или управлять производством. А на собеседованиях лучше избегать «ценовых войн» в погоне за более высокой оплатой труда. Если работодатель поймёт, что высокие требования не подкреплены реальными умениями, то на должность выберут более сговорчивого кандидата.

В целом компании больше не борются за кандидатов. Трепольский напомнил, что в 2023-2024 годах работодатели чуть ли не дрались за людей, однако сегодня реалии изменились: фокус сместился на рентабельность каждого рабочего места. А вместо публикации десятков вакансий бизнес инвестирует в удержание и внутренний найм.

«Дешевле переучить своего сотрудника и дать ему расширенный функционал, чем платить рекрутинговым агентствам и предлагать «входной» бонус новичку. Таким образом, падение числа вакансий отражает реальное снижение аппетита к расширению штата: компании перешли из режима «экспансия» в режим «оптимизация», — добавил эксперт по финансам.

Сильнее всего нынешние реалии просвечиваются среди «белых воротничков» и в креативном секторе — в маркетинге, консалтинге, HR и инвестициях спрос стал «элитарным», а работодатели ищут только топовых экспертов. Та же ситуация сложилась в IT, где наблюдается большой поток соискателей, закончивших быстрые курсы. Однако их задачи всё чаще отдают нейросетям.

Ранее россиянам рассказали, что положено при сокращении на работе. По словам эксперта Юлии Саниной, об увольнении обязаны уведомить за два месяца, а в последний день выплачиваются зарплата, компенсация за отпуск и выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Матвей Константинов
