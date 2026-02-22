Олимпиада в Милане
22 февраля, 09:47

Работа в праздники: Как не дать себя обмануть и получить положенные выплаты

Юрист объяснила, когда работа в праздники становится незаконной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoAndalucia

Судебный юрист Елена Шалатон разъяснила права работников в преддверии длинных выходных. По её словам, основным ориентиром служит производственный календарь, но важно учитывать и локальные акты компании.

«У любого работающего человека выходные на вес золота. В это время необходимо не только успеть отдохнуть, но и по возможности переделать все накопившиеся за рабочую неделю дела», — отметила эксперт в беседе с 360.ru.

Она подчеркнула, что работа в праздники не может быть принудительной. Выход возможен только с согласия сотрудника и оплачивается не менее чем в двойном размере либо с предоставлением отгула (ст. 153 ТК РФ). Исключение — чрезвычайные ситуации.

Если работодатель не доплатил, Шалатон советует начать с письменной претензии, а затем обращаться в ГИТ, прокуратуру или суд.

Какой вопрос на собеседовании говорит о том, что на этой работе вас возьмут за жабры: секреты рекрутера
Ранее Life.ru рассказывал о результатах социального исследования, согласно которому почти половина россиян (49%) считают, что офис должен превратиться в «третье место» — зону для отдыха и саморазвития, а не только работы. Самыми желанными опциями стали бар (42%), душ (36%) и кофейня (32%). Каждый пятый уверен, что такие удобства повышают продуктивность.

