Удобства на работе: Россияне готовы доплатить за бар, душ и собственную кофейню в офисе

Офис больше не воспринимается исключительно как пространство для работы. Почти половина сотрудников (49%) считают, что он должен трансформироваться в «третье место» — зону не только для выполнения задач, но и для отдыха, саморазвития и повседневных дел. Об этом свидетельствуют результаты опроса сети смарт-офисов SOK, которые есть в распоряжении Life.ru.

Каждый пятый респондент уверен, что дополнительные удобства напрямую влияют на продуктивность и работоспособность. При этом 32% сотрудников хотели бы, чтобы работодатель полностью оплачивал такие опции, которые экономят время и создают комфортную среду. Еще 20% готовы делить расходы поровну, а 30% согласны тратить на поддержание удобств 10–15 тысяч рублей в месяц. Более 15 тысяч рублей готовы выделять 12% опрошенных.

Чего не хватает офисам

Самыми востребованными опциями оказались бар (42%), душ (36%) и собственная кофейня (32%). Также сотрудники хотели бы видеть в офисах спортивную зону (28%), читальный зал (27%) и круглогодичную террасу (18%).

Каждый десятый мечтает о комнате для короткого сна. Зоны активных развлечений — бильярд или дартс — интересны 8% респондентов, а зал для настольных игр — 6%. Пространство для обучения назвали желанным лишь 5% опрошенных.

Наибольший интерес вызывают удобства для физического восстановления и здоровья (27%). Чуть менее популярны зоны активного отдыха (25%) и пространства для психоэмоционального комфорта (18%). В топ-5 также вошли зоны питания (16%) и места для саморазвития (15%).

Личные дела на работе — норма или раздражитель?

Если бы сотрудники могли интегрировать личные дела в рабочий график, 42% тратили бы на них 1–2 часа в день. Около часа или 30–45 минут выделили бы по 22% респондентов.

Однако не всем это по душе: 20% сотрудников раздражаются, когда коллеги занимаются личными вопросами в офисе. 27% оценивают ситуацию по обстоятельствам, а 15% относятся к этому спокойно.

Что мешает работать

Главные раздражители — громкие разговоры по телефону и общение с коллегами (32%), прием пищи за рабочим столом (24%) и бьюти-процедуры на рабочем месте (22%). Просмотр соцсетей на гаджетах мешает лишь 13% опрошенных.

Таким образом, офис будущего всё чаще рассматривается как пространство баланса — между работой, личной жизнью и заботой о собственном комфорте.

