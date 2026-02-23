Выплаты, сроки и гарантии: Эксперт объяснила правила сокращения на работе

Сокращение на работе — это инициатива работодателя, но уволенные таким образом сотрудники могут претендовать на ряд выплат. Об этом рассказала директор по персоналу Юлия Санина в беседе с RT.

При сокращении должность либо полностью ликвидируется, либо уменьшается число сотрудников.

«Главное отличие сокращения от увольнения по собственному желанию или по соглашению сторон заключается в обязанности работодателя не просто уволить, но и предоставить гарантии, предусмотренные ТК России», — отметила эксперт.

Процедура строго регламентирована. Работника обязаны письменно предупредить не менее чем за два месяца, предложить другие вакансии с учётом его квалификации. В день увольнения выплачиваются зарплата, компенсация за отпуск и выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Для получения выплат за второй месяц после увольнения необходимо встать на учёт в службу занятости в течение 14 дней. В исключительных случаях возможно пособие и за третий месяц. Санина также напомнила, что беременных женщин, матерей с детьми до трёх лет и некоторых других категорий сокращать по инициативе работодателя нельзя.

Ранее юрист рассказала, когда работа в праздничные дни будет считаться незаконной. По её словам, работодатель не имеет права принуждать сотрудников работать в праздники, однако может заключить с ними соглашение, предложив двойной размер оплаты.