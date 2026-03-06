С 1 апреля вырастут зарплаты. Где резко вырос дефицит кадров и кому повысят оклады Оглавление Кого ожидает прибавка к зарплате Какие тренды на рынке труда ожидают кадровики с 1 апреля На рынке труда растёт дефицит кадров сразу по нескольким крупным направлениям. Какие тенденции отметили специалисты и как будут меняться зарплаты с 1 апреля? 5 марта, 21:20 Специалисты рассказали, кому сделают прибавку к зарплате с 1 апреля. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Кого ожидает прибавка к зарплате

В марте вступили изменения, которые закрепляют персональную юридическую ответственность главного инженера проекта и главного архитектора проекта за качество проектной и рабочей документации. Это означает не формальное согласование, а прямой риск потенциальных претензий со стороны контролирующих органов, заказчика и страховщиков. Об этом сообщила HR-директор девелоперской компании «Мангазея» Роза Полякова.

— При этом на рынке и без того дефицит комплексных специалистов с высокой экспертизой, и работодатели конкурируют за ограниченный пул таких соискателей. В этих условиях логично ожидать роста их заработной платы. Также сегодня на рынке остаётся дефицит экспертов в проектировании конструктивных решений, экспертов по проектированию и главных инженеров-сметчиков. Сильно вырос спрос продуктового направления — менеджеров и руководителей направлений, — рассказала Роза Полякова.

Ещё одно направление, где ожидается рост зарплат, — рабочие специальности на площадках: монолитчики, бетонщики, арматурщики, инженеры по фасадам. Последние три года качественных специалистов сложно найти даже по высоким ставкам.

В 2026 году рост зарплат будет очень неравномерным, и этот тренд хорошо прослеживается в данных рынка — в среднем по экономике рост скромный, но в отдельных профессиях он значительно выше. Так охарактеризовала обстановку на рынке HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

По её словам, одной из самых заметных групп, где компании готовы увеличивать зарплаты, остаются рабочие профессии высокой квалификации — сварщики, электромонтажники, токари-фрезеровщики, операторы станков с ЧПУ. Именно здесь наблюдается острый кадровый дефицит, а работодатели готовы бороться за людей, поскольку без них просто невозможно обеспечить выполнение проектов. Особенно в строительстве, промышленности и энергетике. Сварщики в ряде регионов оказываются одними из самых высокооплачиваемых специалистов, их средние предложения значительно выше, чем в других сегментах.

Параллельно с этим сохраняется спрос на инженеров и технических специалистов — конструкторы, технологи, специалисты по автоматизации, робототехнике и эксплуатационной поддержке сложных систем. Их тоже ждёт рост зарплат, поскольку в условиях импортозамещения и наращивания производственных мощностей компании испытывают нехватку таких экспертов.

— В цифровой сфере можно выделить IT-специалистов, но здесь ситуация более сложная. Несмотря на устойчивость спроса на экспертов по кибербезопасности, аналитике данных и искусственному интеллекту, общий рост зарплат в IT замедлился и не всегда превышает инфляцию. Это особенно заметно в прикладном сегменте, где работодатели осторожно подходят к увеличению бюджета на заработную плату, а часть компаний вообще заморозила её рост, — рассказала Екатерина Зеленкова.

Кроме того, сохраняется запрос на медицинских специалистов и педагогов. В этих секторах, особенно в частной медицине и частных образовательных проектах, работодатели готовы повышать ставки, чтобы компенсировать дефицит кадров.

Таким образом, вырастут зарплаты там, где дефицит кадров наиболее острый и роль специалиста критична для результата бизнеса. Это прежде всего квалифицированные рабочие специальности, инженеры, технические эксперты и ряд медиков. Рост зарплат в IT и цифровом секторе будет точечным и зависеть от конкретных компетенций, но самые востребованные узкие специалисты всё ещё находятся в привилегированной позиции на рынке труда.

— Прежде всего сохраняется потребность в специалистах первичной диагностики. Кроме того, не снижается заинтересованность государственных и частных медицинских учреждений в экспертах, работающих с последними инновационными разработками (онкологи, иммунологи, хирурги и др.). Сегодня работодатели стремятся предложить таким специалистам наиболее привлекательные условия, включая релокацию, комфортный график, а также иные способы монетарной и немонетарной мотивации. Кроме того, в реалиях ежедневного стресса не последнее место среди востребованных специалистов в городах-миллионниках занимают профессиональные психологи, психотерапевты, — рассказал генеральный директор клиники «К+31 Запад», главный врач Владимир Елишев.

Какие тренды на рынке труда ожидают кадровики с 1 апреля

Сегодня промышленность становится одним из ключевых драйверов роста интереса к экологическим технологиям и системам очистки воды. Предприятия активно модернизируют очистные сооружения. На этом фоне в середине весны работодатели начинают пересматривать уровень оплаты труда специалистов, которые работают на стыке промышленности и экологии. В первую очередь речь идёт об инженерах по очистке воды, технологах очистных систем, специалистах по промышленной водоподготовке и экологическому контролю. Их компетенции напрямую связаны с модернизацией производственных процессов и внедрением экологичных технологий на предприятиях. Об этом рассказал председатель совета директоров «Гринлайф фэктори» Михаил Гончаров.

В мебельной промышленности сохраняется спрос на производственные специальности (операторы станков с ЧПУ, специалисты по контролю качества, механики по работе с высокотехнологичным оборудованием и др.). Кроме того, в премиальном сегменте особенно ценятся сотрудники с экспертизой в работе с инновационными материалами и поверхностями, применяемыми в актуальных интерьерных решениях (натуральный камень, шпон и др.). Сохраняется потребность в профессиональных интерьерных дизайнерах с большим опытом работы с взыскательными клиентами. Такие тренды озвучила HR директор ателье мебели Mr.Doors Ирина Медведева.

— Кроме того, я отмечу, что внедрение ИИ сегодня не просто дань моде, а абсолютная необходимостью. И выигрывают те, кто кропотливо, шаг за шагом интегрируют его в бизнес-процессы, которые годами складывались по определённой отлаженной схеме. Касается это и крупных производственных компаний. Именно поэтому особенно ценятся сегодня специалисты, не просто владеющие навыками работы с функционалом ИИ, но и готовые создавать с его помощью механики, которые позволят усовершенствовать процессы от производства до бэкофиса, — добавила Ирина Медведева.

Авторы Нина Важдаева