Курс евро взлетел до 97 рублей, доллара — до 87. Резко выросла и цена на нефть — за баррель марки Brent дают более 113 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Ещё вчера вечером (18 марта) евро торговался в районе 96 рублей, а доллар — около 83–84 рублей. Официальный курс ЦБ РФ на 19 марта установлен на уровне 94,6663 рубля за евро и 83,1259 рубля за доллар, но рыночные котировки значительно опережают официальные значения. Параллельно с валютой взлетели цены на нефть: фьючерсы на марку Brent превысили 113 долларов за баррель.

Отметим, что в начале марта цена золота на бирже выросла на 2% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. По состоянию на начало марта, стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex (Нью-Йорк) выросла до 5 334 долларов за тройскую унцию.