ЦБ зафиксировал рост инфляционных ожиданий россиян в марте до 13,4%

В марте инфляционные ожидания населения России вновь пошли в рост, увеличившись на 0,3 процентных пункта и достигнув отметки в 13,4%. Эти данные получены в результате опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России с 2 по 12 марта.

После снижения в предыдущем месяце, текущий уровень ожиданий соответствует показателям мая 2025 года. Для сравнения, в 2025 году максимальные ожидания были зафиксированы в январе (14%), а минимальные – в сентябре и октябре (12,6%). В текущем, 2026 году, пик ожиданий пришёлся на январь (13,7%).

При ёэтом наблюдаемая населением годовая инфляция в марте показала заметный подъем, увеличившись с 14,5% до 15,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Исследование проводилось в период с 3 по 12 марта 2026 года. В нем приняли участие более 2000 совершеннолетних граждан РФ, проживающих в 100 населённых пунктах, расположенных на территории 54 субъектов страны.

