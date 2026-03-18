МРОТ в 2025 году был увеличен более чем на 20%

В правительстве подвели итоги реализации профильного федерального проекта по управлению рынком труда. Согласно отчёту, ключевые показатели программы успешно выполнены, а доходы граждан были проиндексированы.

«По федеральному проекту „Управление рынком труда“ достигнуты все запланированные показатели. Так, в 2025 году минимальный размер оплаты труда увеличен на 20,7%, что выше прожиточного минимума трудоспособного населения», — пояснили суть изменений в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Процесс индексации продолжился и в текущем, 2026 году. С первого января установлена новая планка: федеральный показатель составляет 27 093 рубля ежемесячно.

Для сравнения, базовая величина прожиточного минимума на душу населения по стране в текущем периоде находится на уровне 19 тысяч рублей. Увеличение нижней границы заработных плат направлено на поддержку уровня жизни населения.

Следующее повышение минимального размера оплаты труда будет предложено правительством в проекте бюджета на 2027 год.