В Госдуме раскрыли, как изменится МРОТ и размер соцвыплат в ближайшие пять лет

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен составлять не менее 35 тыс. рублей в месяц, при этом регионы смогут устанавливать минимальную зарплату выше федерального уровня. Об этом ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Есть план поэтапного повышения МРОТ. Есть ключевые позиции — к 2030 году МРОТ должен быть не менее 35 тыс. рублей в месяц. Это тот минимальный размер, который должен зарабатывать наш гражданин, работающий в формате полной занятости», — сказал депутат.

Нилов напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил повышать МРОТ выше уровня инфляции. В 2026 году минимальная зарплата выросла примерно на 20% и составляет чуть более 27 тыс. рублей, что значительно выше инфляции.

Депутат отметил, что регионы имеют право устанавливать собственный МРОТ, который не может быть ниже федерального. При этом в ряде северных и других территорий зарплата выше федерального МРОТ из-за природно-климатических и экономических условий. Сейчас на уровне МРОТ получает зарплату около 4,5 млн россиян.

Следующее повышение минимального размера оплаты труда будет предложено правительством в проекте бюджета на 2027 год. Нилов подчеркнул, что ранее МРОТ не дотягивал до прожиточного минимума, но ситуацию исправили, и теперь минимальная зарплата даже с учётом налогов превышает прожиточный минимум, который в 2026 году составляет около 19 тыс. рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда в стране вырос и достиг примерно 27 тыс. рублей. По его словам, в 2025 году МРОТ повысили более чем на 16,5%, а с начала 2026 года рост продолжился.