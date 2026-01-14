МРОТ 2026: сколько будет, как повлияет на зарплату и пособия Оглавление МРОТ в 2026 году: точная сумма и дата вступления Что такое МРОТ простыми словами Кто устанавливает МРОТ и почему он растёт Федеральный и региональный МРОТ: в чём разница Как МРОТ влияет на зарплату Пример: сколько получит сотрудник на руки при МРОТ Как МРОТ влияет на пособия Влияние на отпускные и командировочные Страховые взносы и МРОТ: что меняется в 2026 году Кого НЕ касается МРОТ? Что делать, если зарплата ниже МРОТ? Самые частые вопросы о МРОТ 2026 МРОТ в 2026 году составит 27 093 рубля. Узнайте, как это повлияет на вашу зарплату, больничные, декрет и страховые взносы. Что делать, если платят меньше МРОТ, — полный гид для работников и работодателей в материале Life.ru. 6810 6810 На что повлияет размер МРОТ в 2026 году. Обложка © «Nano Banana AI»

Традиционно с началом нового года индексируется МРОТ — минимальный размер оплаты труда, а за ним растут и зарплаты с пособиями. Давайте сегодня выясним, как именно выросла «минималка», и разберёмся, как это отразится на доходах граждан.

В апреле 2026 в Госдуме предложили ввести минимальную почасовую оплату труда. Подробности — в нашем новом материале.

МРОТ в 2026 году: точная сумма и дата вступления

С 1 января 2026 года МРОТ, минимальный размер оплаты труда, был проиндексирован. Повышение составило +20,7% по сравнению с прошлогодним уровнем. Таким образом, федеральный уровень МРОТ в 2026 году равен 27 093 рублям.

Сравнение с новым годом, проектная сумма 28 935 рублей и ответы на частые вопросы — в материале о том, каким будет МРОТ с января 2027 года.

Что такое МРОТ простыми словами

Но что это вообще такое? Простыми словами, МРОТ — это минимальная зарплата при полной занятости, ниже которой работодатель платить вам не имеет права. И нужно помнить, что НДФЛ, налог на доходы физических лиц, не учитывают, а следовательно, после его взимания заработная плата, которую вы получите на руки, окажется ниже «минималки», если вы получаете МРОТ, или около того.

Размер МРОТ в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vershinin89

Также важно понимать, что, если вы работаете на неполной ставке, никто не обязан вам платить полный МРОТ. В таком случае сумма заработной платы рассчитывается пропорционально. Например, если вы заняты на 0,5 ставки, то и «минималка» должна быть не менее половины от уровня МРОТ. А вот на подрядчиков, работающих по ГПХ, или самозанятых «минималка» не распространяется, так как их отношения с заказчиком не входят в правовое поле Трудового кодекса.

Кто устанавливает МРОТ и почему он растёт

Установкой МРОТ занимается Государственная Дума. Именно она определяет, на каком уровне он должен быть, а также ежегодно индексирует его.

Главное требование — минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, то есть суммы, необходимой человеку для поддержания жизнедеятельности (оплата коммунальных услуг, покупка продуктов, одежды, лекарств, траты на бытовые нужды).

Но как именно рассчитывается МРОТ? Правила за последние 20 лет много раз менялись, и он то был привязан к ПМ, то нет. Сегодня минимальный размер оплаты труда зависит от медианной зарплаты по стране — соотношение между показателями теперь составляет не менее 48%.

Федеральный и региональный МРОТ: в чём разница

Ранее мы уже упоминали такое понятие как федеральный уровень МРОТ. Существует также и региональный, и важно понимать, в чём между ними разница.

Федеральный уровень устанавливает Правительство РФ, и действует такой МРОТ по всей стране. Так, в 2026 году он составляет, как мы уже говорили, 27 093 рубля.

Региональный же МРОТ действует в конкретном регионе. Важно! Он не может быть ниже федерального, только на уровне или выше. Устанавливается МРОТ в регионах трёхсторонним соглашением между объединением местных работодателей, региональным объединением профсоюзов и органами исполнительной власти региона.

Помимо установленной «минималки» в регионе могут действовать районные коэффициенты, которые ещё несколько увеличивают итоговую зарплату. Но опять же, на соответствие МРОТ оплату труда проверяют до применения этих самых коэффициентов.

К слову, в Москве МРОТ в 2026 году составляет 32 916 рублей, в Якутии — 37 930,2 рубля, а в Новосибирской области 33 866,25.

Как МРОТ влияет на зарплату

Зависит ли ваша зарплата от МРОТ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LiVisuals

Рост МРОТ влияет на вашу зарплату, однако, не всегда. Вы заметите увеличение оплаты труда только в том случае, если до этого ваш доход был на уровне того самого МРОТ, либо был ниже нового. В таком случае работодатель обязан начать платить не менее установленной планки.

Также важно знать, что в МРОТ не учитываются сверхурочные и ночные работы, а также в выходные и праздничные дни. Поэтому, если вы отработали полный рабочий месяц на полной ставке и при этом выходили на выходных или трудились сверхурочно, вы не должны получить лишь «минималку», так как дополнительная работа оплачивается отдельно.

А вот помимо оклада в МРОТ входят компенсационные выплаты, надбавки и стимулирующие выплаты. Так что даже без той же премии итоговая заработная плата не может оказаться ниже «минималки».

Пример: сколько получит сотрудник на руки при МРОТ

Однако, если ваша зарплата находится на уровне МРОТ, то всю сумму вы всё равно не получите.

Всё дело в том, что НДФЛ при расчёте не учитывают, а значит, итоговое начисление будет на 13% меньше.

К тому же, если вы являетесь плательщиком алиментов, на руки вы получите сумму за вычетом не только налога на доход, но и этих самых алиментов.

Как МРОТ влияет на пособия

На больничные МРОТ почти не влияет, только в очень редких случаях. Например, если за всю жизнь сотрудник работал по трудовому договору меньше полугода, если он не получал зарплату два года до болезни или декрета, если среднемесячная зарплата за два года до болезни или декрета была ниже минимальной.

А вот декретные к нему привязаны напрямую. По нему считают выплату, когда зарплата женщины меньше МРОТ, стаж менее полугода или в расчётном периоде женщина не работала. Величина декретного пособия равна среднему дневному заработку, умноженному на число дней отпуска по беременности и родам.

МРОТ и пособие по беременности и родам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет тоже рассчитывается по МРОТ, и должно быть не ниже 40% от минимального размера оплаты труда.

Влияние на отпускные и командировочные

Что насчёт отпускных? Их размер вырастет только в том случае, если ваша заработная плата была привязана к уровню МРОТ. И так как вы станете получать больше, раз «минималка» выросла, то и среднедневной заработок увеличится, исходя из которого как раз и рассчитываются «отпускные».

Страховые взносы и МРОТ: что меняется в 2026 году

Предпринимателей, имеющих наёмных работников, увеличившийся МРОТ коснётся не только в сфере зарплат, но также и в отношении страховых взносов.

Помимо того что «минималка» выросла, а значит, и взносы увеличились вслед за ней, так с начала 2026 года ещё и были отменены льготы почти для всех МСП.

Теперь для предприятий не приоритетных направлений страховые взносы будут составлять 30% от всей зарплаты до предельной базы.

Пример: сотрудник малого предприятия, который не относится к приоритетным отраслям, получает 70 000 рублей в месяц (840 000 рублей в год). Вся его заработная плата будет облагаться взносами по общему тарифу 30%, так как она не превысит 2 979 000 рублей. Каждый месяц взносы составят: 70 000 рублей x 30% = 21 000 рублей.

Для компаний приоритетных направлений (их устанавливает Правительство РФ) будет действовать тариф 15% в части выплат свыше 1,5 МРОТ. То есть то, что не превышает 40 639,50 рубля (1,5 МРОТ) считается по ставке 30%, а свыше этой суммы — по 15%.

Кого НЕ касается МРОТ?

Если же гражданин трудится по ГПХ или является самозанятым, в таком случае ему вовсе не обязаны платить минимальную зарплату, так как действие Трудового кодекса на такие взаимоотношения не распространяется.

Куда обращаться, если вам платят ниже МРОТ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Также не нужно рассчитывать на МРОТ и волонтёрам.

Что делать, если зарплата ниже МРОТ?

Если зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), необходимо выяснить, законно ли это, и в случае нарушения ваших прав подать жалобу.

Сперва изучите свой трудовой договор. Если вы работаете на полной ставке, то согласно ст. 133 Трудового кодекса РФ, месячная зарплата работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже МРОТ.

Далее выясните, были ли соблюдены необходимые условия для выплаты зарплаты не ниже МРОТ — отработаны все часы и работа сдана в полном объёме. Если всё в порядке, то работодатель обязан выплатить зарплату не ниже МРОТ. В противном случае у работодателя есть законные основания выплатить зарплату ниже «минималки».

Если всё же вы уверены, что с вашей стороны всё гладко, для начала обратитесь к работодателю с заявлением об увеличении размера оплаты труда. Лучше подготовьте два экземпляра заявления: первый отдайте работодателю, а на втором попросите поставить отметку о принятии и оставьте его у себя. Если работодатель отказывается принять заявление, можно отправить его заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении и описью вложения.

Если работодатель отклонил или проигнорировал ваше обращение, можно обратиться в Государственную инспекцию труда, в прокуратуру или в суд. Для этого понадобится написать письменное заявление, к которому приложить письменные подтверждения ущемления прав по зарплате: справки из бухгалтерии, выписку с карточного зарплатного счёта, письменное разъяснение работодателя и т. п..

Если трудовая инспекция обнаружит нарушения, она потребует доначислить работнику недостающую сумму, а также оштрафует работодателя.

Самые частые вопросы о МРОТ 2026

Обязаны ли мне повысить зарплату?

Если ваша зарплата привязана к уровню МРОТ, то да, работодатель обязан её вам повысить.

Входит ли районный коэффициент в МРОТ?

Нет, районный коэффициент не учитывается при расчёте МРОТ.

Какой МРОТ в моём регионе?

Минимальный размер оплаты труда в своём регионе можно узнать из открытых источников, например на сайте КонсультантПлюс.

Авторы Андрей Ананьев