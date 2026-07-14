Рост МРОТ в 2027 году: вырастет ли оплата больничного и пособие по уходу Оглавление Что вообще регулирует МРОТ Как МРОТ влияет на больничный Как МРОТ влияет на декретные и пособие по уходу Кого коснётся рост МРОТ в первую очередь Отличается ли МРОТ по регионам FAQ — частые вопросы Когда станет известен точный размер МРОТ на 2027 год? Как рост МРОТ повлияет на минимальный больничный? Может ли зарплата быть ниже МРОТ, если сотрудник сам на это согласен? Отличается ли МРОТ в разных регионах? МРОТ в 2027 году может вырасти до 29–31 тыс. рублей. Разбираем, как это отразится на минимальной зарплате, больничных и декретных. 14 июля, 05:01 МРОТ вырастет в 2027 году: что это значит для каждого из нас. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

По прогнозам экспертов, МРОТ в 2027 году может вырасти до 29–31 тысячи рублей — мы уже писали об этом. Но что конкретно это означает для тех, чья зарплата привязана к минималке, и при чём тут больничные и декретные — разбираем подробно.

Что вообще регулирует МРОТ

МРОТ, или минимальный размер оплаты труда, — это установленный законом нижний предел, меньше которого работодатель платить сотруднику не может, если тот отработал полную норму времени и выполнил свои трудовые обязанности. Закреплён он в Федеральном законе от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

При этом при расчёте учитываются все части зарплаты: оклад, надбавки и премии. То есть тот же оклад может быть меньше МРОТ, но итоговая сумма всех компонентов — нет. Поэтому, если конечная выплата оказывается меньше, работодатель обязан доплатить, чтобы она достигла «минималки».

Но уровень МРОТ регулирует не только то, сколько работодатель обязан вам заплатить за работу, но и размер важных социальных гарантий.

Как МРОТ влияет на больничный

Так, размер больничного может напрямую зависеть от уровня МРОТ. Каким образом? Сейчас объясним.

Если у вас в расчётный период, а это два года, предшествующих тому, в котором открыт больничный лист (в 2026 году — это 2024-й и 2025-й), дохода не было вообще или среднемесячный заработок оказался ниже федерального МРОТ, например в 24-м году вы не работали, а в 25-м работали, в таком случае для расчёта пособия бухгалтер возьмёт именно минимальный размер оплаты труда.

Как связаны размер МРОТ и оплата больничного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / wasilisa

К примеру, сотрудник со среднемесячным заработком в расчётный период ниже минимального заболел в апреле 2026 года и провёл на больничном 7 дней. Значит, при актуальном размере МРОТ (в 2026 году он составляет 27 093 рубля) минимальный среднедневной заработок будет составлять 890,38 рубля (27 093×24/730), а за весь период нетрудоспособности он получит 6232,66 рубля.

Однако, если сотрудник устроился впервые и его стаж на момент ухода на больничный составляет менее полугода, МРОТ выступает ещё и верхней границей, то есть пособие за полный месяц не может превысить его размер. Но так как в таком случае среднедневной заработок вычисляют исходя из размера МРОТ в конкретном месяце, он может оказаться чуть выше — если работник болел, например, в феврале (27 093/28=967,61 руб., что выгоднее, чем 890,38, и бухгалтер возьмёт при расчёте большее число). Таким образом, за те же 7 дней болезни сотрудник получит 6773,27 рубля, но не больше МРОТ в любом случае. То же правило действует и при нарушении режима (не явился на приём, был в состоянии опьянения).

Как МРОТ влияет на декретные и пособие по уходу

На декретные и пособие по уходу за ребёнком МРОТ влияет аналогичным образом — задаёт нижнюю границу при расчёте пособия. Если женщина в предыдущие два года не работала, её доход был низким или страховой стаж составил меньше полугода, пособие рассчитывают исходя из МРОТ.

Как МРОТ влияет на декретные выплаты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olga Rolenko

Кого коснётся рост МРОТ в первую очередь

В первую очередь повышение МРОТ в 2027 году затронет тех работников, чья зарплата сейчас находится на уровне или чуть выше текущего минимального размера оплаты труда, по данным Госдумы — в 2026 году это порядка 4,5–4,6 млн человек. При росте МРОТ их зарплаты должны будут как минимум сравняться с ним.

Другая категория — молодые сотрудники с небольшим стажем и те, кто недавно вышел на работу после перерыва. У них выше шанс подпасть под расчёт больничного/декретных именно по МРОТ.

Также это повлияет и на работодателей: им нужно будет скорректировать фонд оплаты труда, учесть новые суммы при планировании бюджета и расчёте страховых взносов.

Отличается ли МРОТ по регионам

Да, МРОТ может и в большинстве случаев отличается между регионами, так как субъекты РФ вправе устанавливать свой, региональный минимальный размер оплаты труда. Однако ниже федерального региональный МРОТ быть не может! Многие регионы пользуются этой возможностью и устанавливают более высокий минимум, учитывая местные экономические и климатические особенности. Отдельно стоит отметить про районные коэффициенты и северные надбавки: они всегда начисляются сверх МРОТ, а не включаются в него.

FAQ — частые вопросы

Когда станет известен точный размер МРОТ на 2027 год?

Официальный размер традиционно закрепляют в федеральном законе ориентировочно в ноябре-декабре 2026 года.

Как рост МРОТ повлияет на минимальный больничный?

Он повысит нижнюю границу: если ваш фактический средний заработок ниже нового МРОТ, больничный будут считать именно от него.

Может ли зарплата быть ниже МРОТ, если сотрудник сам на это согласен?

Нет. Если работник трудится полный день и выполняет норму труда, работодатель обязан платить не меньше МРОТ.

Отличается ли МРОТ в разных регионах?

Да, регионы могут устанавливать свой, более высокий МРОТ, но он не может быть ниже федерального.

Авторы Андрей Ананьев