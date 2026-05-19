Детские пособия 2026: ужесточение правила 8 МРОТ и новый расчёт алиментов с 1 марта — кому откажут? Оглавление Главные изменения детских пособий в 2026 году Сводка детских пособий 2026 с новыми размерами Единое пособие на детей до 17 лет и для беременных Условия получения единого пособия в 2026 году: Материнский капитал 2026: суммы, индексация и на что потратить На что можно потратить материнский капитал: Пособия по уходу за ребёнком до полутора лет Единовременные выплаты при рождении ребёнка Пособие по беременности и родам (декретные) Другие пособия (военнослужащим, усыновителям, при ликвидации) Можно ли получать пособия одновременно? Нельзя: Как и где оформить детские пособия в 2026 году Региональные выплаты Часто задаваемые вопросы Какие пособия выросли с 1 февраля 2026? Сколько максимально можно получать по уходу до полутора лет? Можно ли получить единое пособие и маткапитал одновременно? Что изменилось в правилах единого пособия с 1 января 2026? Нужно ли подавать новое заявление, если пособие продлевается автоматически? Как учитываются алименты при разводе с 1 марта 2026? Какие пособия можно получить через «Госуслуги»? Когда приходят деньги после одобрения пособия? Заключение Все детские пособия в 2026 году: таблица размеров, единое пособие до 17 лет (50%, 75%, 100% ПМ), материнский капитал 728 922 руб., выплаты по уходу до полутора лет и изменения с 1 марта и 22 мая 2026. Как оформить и можно ли получать одновременно. 19 мая, 08:17

В 2026 году российские семьи с детьми могут получать более десятка видов пособий: от единого пособия на детей до 17 лет (в размере 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума) до материнского капитала (728 922 рубля на первого ребёнка) и выплат по уходу за ребёнком до полутора лет (минимум 10 837 рублей, максимум — 83 021 рубль). Главные изменения 2026 года: ужесточение правила минимального дохода для единого пособия (8 МРОТ за 12 месяцев вместо четырёх), новый порядок учёта алиментов при разводе (с 1 марта) и автоматическое продление пособия для многодетных (с 22 мая).

В этой статье разберём все детские пособия по порядку: кто имеет право, сколько платят и как оформить.

Главные изменения детских пособий в 2026 году

С 1 февраля 2026 года большинство федеральных выплат проиндексировали на коэффициент 1,056 (то есть на 5,6%). Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Выросли материнский капитал, единовременное пособие при рождении, минимальные и максимальные суммы пособия по уходу до полутора лет и другие выплаты. Если вы уже получаете пособие, ничего делать не нужно — сумму пересчитают автоматически.

Кроме индексации в 2026 году вступили в силу несколько важных изменений.

Правило 8 МРОТ для единого пособия (с 1 января). Раньше каждый трудоспособный член семьи должен был иметь доход не ниже 4 МРОТ за 12 месяцев. Теперь планка — 8 МРОТ. В деньгах это 216 744 рубля за расчётный период . Если ваш доход официально ниже этой суммы, но есть уважительная причина (уход за ребёнком до трёх лет, инвалидом, пенсионером старше 80 лет, беременность и др.), пособие всё равно назначат. Исключения также действуют для многодетных семей и матерей-одиночек.

Автоматическое продление пособия для многодетных (с 22 мая). Постановление Правительства РФ № 440 от 20 апреля 2026 года сохраняет выплату единого пособия для многодетных семей, даже если доход незначительно превысил прожиточный минимум. Превышение допустимо не более чем на 10%. Важный нюанс: пересмотр произойдёт автоматически. Если семье уже отказали в 2026 году из‑за небольшого превышения дохода, Социальный фонд сам пересмотрит решение — новое заявление подавать не нужно.

Требование пяти лет проживания в РФ (с 22 апреля). Теперь для получения ежемесячного пособия нужно постоянно проживать в России в статусе гражданина не менее пяти лет. Исключения: граждане, приобретшие гражданство РФ по рождению, в результате признания гражданином РФ, в результате приёма в гражданство РФ и имеющие статус участника госпрограммы по переселению, а также граждане РФ, принимавшие участие в СВО, или члены их семей либо являющиеся ветеранами боевых действий.

Автоматический пересмотр отказов. Если вам уже отказали в пособии в 2026 году из‑за незначительного превышения дохода (не более чем на 10 %), Социальный фонд пересмотрит решение сам. Подавать новое заявление не нужно.

Какой минимальный размер детского пособия в 2026 году. Фото © ТАСС / Олег Елков

Сводка детских пособий 2026 с новыми размерами

Единовременное пособие при рождении ребёнка — 28 450,45 руб. (на каждого ребёнка). При усыновлении ребёнка-инвалида или ребёнка от восьми лет, а также нескольких братьев или сестёр — 217 384,58 руб.

(на каждого ребёнка). При усыновлении ребёнка-инвалида или ребёнка от восьми лет, а также нескольких братьев или сестёр — Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет (минимальный размер) — 10 837,20 руб. Это базовый минимум для всех категорий граждан, который могут доплачивать до указанной ниже минимальной суммы в районах с районными коэффициентами.

— Это базовый минимум для всех категорий граждан, который могут доплачивать до указанной ниже минимальной суммы в районах с районными коэффициентами. Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет (максимальный размер для работающих) — 83 021,18 руб. Положено тем, у кого высокий официальный заработок в расчётном периоде.

— Положено тем, у кого высокий официальный заработок в расчётном периоде. Пособие по беременности и родам (максимальный размер) — 955 836 руб. при обычных родах (140 дней), 1 065 074 руб. — при осложнённых (156 дней), 1 324 515 руб. при многоплодной беременности (194 дня). Минимальный размер — 124 702,20 руб.

— при обычных родах (140 дней), — при осложнённых (156 дней), при многоплодной беременности (194 дня). Минимальный размер — Материнский капитал: на первого ребёнка — 728 922 руб. , на второго и последующих (если не получали на первого) — 963 243 руб. , на второго, если получали на первого, — 234 321 руб. Причём индексируется не только полная сумма, но и остаток, если часть средств уже потратили. Например, если к концу 2025 года на счету оставалось 300 000 рублей, с 1 февраля 2026 года сумма автоматически вырастет до 316 800 рублей.

на первого ребёнка — , на второго и последующих (если не получали на первого) — , на второго, если получали на первого, — Причём индексируется не только полная сумма, но и остаток, если часть средств уже потратили. Например, если к концу 2025 года на счету оставалось 300 000 рублей, с 1 февраля 2026 года сумма автоматически вырастет до 316 800 рублей. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву — 45 054,24 руб.

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву (до трёх лет) — 19 308,96 руб.

Ежемесячная выплата по уходу за ребёнком-инвалидом — 11 563,20 руб.

Единое пособие на детей до 17 лет и для беременных

Это самое популярное пособие среди семей. Выплачивается:

беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки (до 12 недель);

одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребёнка от 0 до 17 лет.

Размеры единого пособия — 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Для детей берут детский ПМ, для беременных — ПМ для трудоспособного населения. Конкретный процент зависит от дохода семьи: базовый уровень — 50%, если с ним доход всё равно ниже ПМ — назначают 75%, если и этого мало — 100%.

Примеры по регионам: в Смоленской области в 2026 году 100% пособия на ребёнка — 18 188 рублей, 75% — 13 641 рубль, 50% — 9094 рубля. В Мурманской области 50% пособия на ребёнка уже составляет 12 807 рублей (здесь выше прожиточный минимум из‑за северных коэффициентов).

Условия получения единого пособия в 2026 году:

Доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе после комплексной оценки нуждаемости.

Имущество семьи не превышает установленных лимитов (например, только одна квартира, один дом, один автомобиль и т.д.).

Трудоспособные члены семьи имеют официальный доход не ниже 8 МРОТ за расчётный период (исключения — по уважительным причинам).

Постоянное проживание в РФ в статусе гражданина не менее пяти лет (с апреля 2026 года).

Пособие назначают на 12 месяцев, затем нужно подавать новое заявление. Если срок выплаты заканчивается в ближайшее время, заявление можно подать заранее — в последнем месяце периода назначения или в течение трёх месяцев после окончания выплаты.

Материнский капитал 2026: суммы, индексация и на что потратить

С 1 февраля 2026 года материнский капитал проиндексирован на 5,6% и теперь составляет:

на первого ребёнка — 728 922 рубля ;

; на второго ребёнка при условии, что семья не получала сертификат на первого, — 963 243 рубля ;

; доплата на второго ребёнка, если сертификат на первого уже получен, — 234 321 рубль.

Индексация происходит автоматически. Если семья уже частично потратила средства, на 5,6% увеличивается не полная сумма, а остаток на счёте.

На что можно потратить материнский капитал:

улучшение жилищных условий (покупка квартиры или дома, строительство, погашение ипотеки);

образование детей;

формирование накопительной пенсии матери;

социальная адаптация детей-инвалидов;

ежемесячная выплата из маткапитала на ребёнка до трёх лет (если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов).

Важное правило: распорядиться средствами на улучшение жилищных условий можно сразу после рождения ребёнка, если речь идёт об уплате первоначального взноса по ипотеке или о погашении жилищных кредитов. Во всех остальных случаях — только когда ребёнку исполнится три года.

Материнский капитал в 2026 году: размер и как получить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ikrolevetc

Пособия по уходу за ребёнком до полутора лет

Это пособие может оформить один из родителей, бабушка, дедушка или другой работающий родственник, который фактически ухаживает за ребёнком.

Для работающих: размер пособия составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих календарных года. При этом есть рамки:

минимальный размер — 10 837,20 руб. в месяц;

в месяц; максимальный — 83 021,18 руб. в месяц.

Если средний заработок получается ниже минималки, платят минимум. Если выше максималки — платят максимум. При расчёте учитываются доходы за два года, предшествующие году начала отпуска. Например, если отпуск начался в 2026 году, берут 2024 и 2025 годы. Средний дневной заработок рассчитывается по формуле: сумма доходов за два года делится на количество календарных дней в этом периоде (730 или 731, если год високосный). Затем полученное число умножается на 30,4 (среднее число дней в месяце) и на 40%.

Если в семье двое и более детей в возрасте до полутора лет, пособие назначается на каждого ребёнка. При этом итоговая сумма не может превышать 100% среднего заработка, но не должна быть меньше суммарного минимума.

Хорошая новость для работающих родителей: с 2024 года мама и папа могут совмещать работу с уходом за ребёнком и продолжать получать пособие. Неважно, работают они полный или неполный день либо дистанционно. Пособие сохраняется, даже если в период отпуска по уходу за ребёнком человек трудится у другого работодателя.

Для неработающих: минимальный размер пособия — 10 669,64 руб. в месяц. Его получают граждане, уволенные в связи с ликвидацией организации, а также те, кто не подлежит обязательному социальному страхованию.

Единовременные выплаты при рождении ребёнка

Каждая семья при рождении ребёнка получает единовременное федеральное пособие. С 1 февраля 2026 года его размер — 28 450,45 руб. на каждого новорождённого. Оформить пособие может один из родителей. Если детей двое или больше, пособие выплачивается на каждого. В районах с районным коэффициентом сумма увеличивается.

Кроме того, существует неофициальная, но широко распространённая практика: многие крупные работодатели выплачивают сотрудникам дополнительные суммы при рождении ребёнка. Некоторые компании предоставляют до 1 млн рублей без налогообложения — это добровольная мера поддержки, так что уточняйте в своей организации.

Пособие по беременности и родам (декретные)

Декретные — это не совсем детское пособие, а скорее выплата самой будущей маме. Однако она напрямую связана с появлением ребёнка, так что включаем её в общий список.

Для работающих женщин: размер пособия — 100% среднего заработка за два предыдущих года. В 2026 году рамки такие:

минимальный размер (при обычной беременности — 140 дней) — 124 702,20 руб. ;

; максимальный размер (140 дней) — 955 836 руб. ;

; при осложнённых родах (156 дней) — до 1 065 074 руб. ;

; при многоплодной беременности (194 дня) — до 1 324 515 руб.

Если женщина работает по трудовому договору, пособие выплачивает работодатель (с последующим возмещением из Соцфонда). Если женщина уволена в связи с ликвидацией организации, пособие назначается и выплачивается органами Социального фонда.

Для безработных: если женщина не работает, пособие по беременности и родам не положено — за исключением случаев увольнения при ликвидации организации.

Какой размер декретных выплат в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Другие пособия (военнослужащим, усыновителям, при ликвидации)

Помимо основных выплат существуют дополнительные меры поддержки для отдельных категорий семей.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву. Если муж проходит срочную службу в армии, жене положено 45 054,24 руб. — независимо от других доходов семьи. Однако есть условие: срок беременности должен быть не менее 180 дней. В регионах Крайнего Севера эта сумма умножается на районный коэффициент.

Если муж проходит срочную службу в армии, жене положено — независимо от других доходов семьи. Однако есть условие: срок беременности должен быть не менее 180 дней. В регионах Крайнего Севера эта сумма умножается на районный коэффициент. Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву. Выплачивается до достижения ребёнком трёх лет. Размер в 2026 году — 19 308,96 руб.

Выплачивается до достижения ребёнком трёх лет. Размер в 2026 году — Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью. Если вы усыновили ребёнка, взяли под опеку или в приёмную семью, выплата составляет 28 450,45 руб. При усыновлении ребёнка-инвалида или детей старше семи лет — 217 384,58 руб.

Если вы усыновили ребёнка, взяли под опеку или в приёмную семью, выплата составляет При усыновлении ребёнка-инвалида или детей старше семи лет — Пособие по уходу за ребёнком для женщин, уволенных в период беременности или отпуска по уходу за ребёнком. С 1 февраля 2026 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для граждан, уволенных в период беременности или отпуска по уходу за ребёнком, составляет 10 669,64 рубля в месяц (без учёта районного коэффициента).

Можно ли получать пособия одновременно?

Это частый и важный вопрос. Отвечаем по пунктам.

материнский капитал (это сертификат, не ежемесячная выплата) и любые ежемесячные пособия;

единое пособие на детей до 17 лет и пособие по уходу до полутора лет (если ребёнок младше полутора лет);

декретные и единое пособие для беременных при выполнении всех условий назначения ;

; региональные выплаты и федеральные пособия.

Нельзя:

получать два пособия по уходу за одним и тем же ребёнком (даже если несколько родственников сидят с ним);

одновременно получать пособие по уходу и пособие по безработице. Возможность совмещения и последствия для расчёта дохода нужно проверять по конкретной ситуации, потому что отдельные выплаты могут учитываться при назначении других мер поддержки.

Как и где оформить детские пособия в 2026 году

Способов несколько, выбирайте по удобству.

1. Портал «Госуслуги» — самый быстрый и популярный вариант. Нужна подтверждённая учётная запись. Заполняете заявление онлайн, прикладываете документы (большинство данных подтягивается автоматически через межведомственные каналы). Решение приходит в течение 10 рабочих дней. Пособие перечисляют на указанный банковский счёт. Через «Госуслуги» можно подать заявление на единое пособие, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, материнский капитал и другие выплаты.

2. МФЦ («Мои документы»). Приходите с документами, сотрудник проверит полноту пакета и поможет заполнить заявление. Услуга бесплатная.

3. Клиентская служба Социального фонда России (СФР). Нужно записаться заранее, но можно получить подробную консультацию лично. Адрес и время работы уточняйте на сайте СФР по вашему региону.

4. Через работодателя. Этот вариант подходит только для работающих женщин: пособие по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребёнком до полутора лет можно оформить по месту работы. Работодатель передаст сведения в СФР, и выплаты будут поступать напрямую из Соцфонда. Первая выплата приходит в течение 10 рабочих дней после получения данных от работодателя, затем — ежемесячно 8-го числа.

Региональные выплаты

Помимо федеральных в каждом регионе есть свои пособия. Они сильно различаются. Например, в Челябинской области доплачивают около 7000 руб. при рождении ребёнка, в Смоленской области — базовое единое пособие 9094 руб. (50% детского ПМ), а в Мурманской области из-за северного коэффициента даже 50% — уже 12 807 руб. Региональные размеры и условия нужно проверять по месту жительства, потому что они зависят от местных актов и могут быстро меняться.

Узнать свои региональные выплаты можно на сайте местного Министерства соцзащиты или в МФЦ.

Часто задаваемые вопросы

Какие пособия выросли с 1 февраля 2026?

Все, где размер указан в твёрдой сумме: при рождении, маткапитал, минималка по уходу, выплаты военнослужащим по призыву, пособие на ребёнка-инвалида. Перечень лучше сверять с конкретным постановлением об индексации.

Сколько максимально можно получать по уходу до полутора лет?

83 021 рубль в месяц. Это для работающих с высоким официальным заработком. Фактический максимум зависит от расчётной базы.

Сколько можно максимально получить за ребёнка до полутора лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Lebedinskaia

Можно ли получить единое пособие и маткапитал одновременно?

Да. Это разные виды помощи.

Что изменилось в правилах единого пособия с 1 января 2026?

Повысили требование к минимальному доходу трудоспособных членов семьи с 4 до 8 МРОТ за расчётный период (теперь 216 744 руб. за 12 месяцев). Исключили из доходов единовременные выплаты от работодателя при рождении ребёнка. Уточнили перечень уважительных причин отсутствия дохода (добавили пенсию по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца).

Нужно ли подавать новое заявление, если пособие продлевается автоматически?

Для многодетных семей при незначительном превышении дохода (до 10%) продление происходит автоматически с 22 мая 2026 года. Во всех остальных случаях заявление нужно подавать заново — лучше за 1–3 месяца до окончания срока выплаты.

Как учитываются алименты при разводе с 1 марта 2026?

Если алименты не взысканы судом и нет нотариального соглашения, при расчёте дохода семьи учтут «условные» алименты из расчёта 1/4 от средней зарплаты в регионе на одного ребёнка, 1/3 — на двоих, 1/2 — на троих и более. Если алименты взысканы судом, учтут фактическую сумму.

Какие пособия можно получить через «Госуслуги»?

Практически все: единое пособие на детей до 17 лет, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, единовременное пособие при рождении, материнский капитал, пособие беременным, пособия военнослужащим и многие другие.

Когда приходят деньги после одобрения пособия?

Как правило, в течение пяти рабочих дней после вынесения положительного решения. Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет от работающего родителя выплачивается ежемесячно 8-го числа.

Заключение

Система детских пособий в 2026 году — это десятки видов выплат от государства. От федеральных — единое пособие, материнский капитал, выплаты по уходу — до региональных, которые сильно различаются в зависимости от места жительства.

Главные выводы для быстрой ориентировки:

Индексация на 5,6% с 1 февраля коснулась всех твёрдых выплат: единовременного пособия при рождении ребёнка — 28 450 руб., материнского капитала на первого — 728 922 руб., на второго (если не получали на первого) — 963 243 руб.

коснулась всех твёрдых выплат: единовременного пособия при рождении ребёнка — 28 450 руб., материнского капитала на первого — 728 922 руб., на второго (если не получали на первого) — 963 243 руб. Единое пособие получают семьи с доходом ниже регионального ПМ — 50%, 75% или 100% от ПМ ребёнка. В 2026 году ужесточили правило минимального дохода: теперь каждый трудоспособный член семьи должен иметь за 12 месяцев не менее 8 МРОТ (216 744 руб.).

получают семьи с доходом ниже регионального ПМ — 50%, 75% или 100% от ПМ ребёнка. В 2026 году ужесточили правило минимального дохода: теперь каждый трудоспособный член семьи должен иметь за 12 месяцев не менее 8 МРОТ (216 744 руб.). Многодетным семьям стало проще: с 22 мая пособие сохраняют при превышении дохода не более чем на 10%, причём пересмотр отказов происходит автоматически.

стало проще: с 22 мая пособие сохраняют при превышении дохода не более чем на 10%, причём пересмотр отказов происходит автоматически. Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих — 40% от среднего заработка, но не меньше 10 837 руб. и не больше 83 021 руб.

для работающих — 40% от среднего заработка, но не меньше 10 837 руб. и не больше 83 021 руб. Оформить пособия можно через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд.

Если вы только планируете ребёнка или уже воспитываете детей, не пренебрегайте возможностью получить помощь от государства. Изучите все положенные вам выплаты, подайте заявления через «Госуслуги» — это быстро и без лишней бюрократии. А если вам отказали из‑за незначительного превышения дохода, проверьте, не подпадает ли ваша семья под новые правила автоматического пересмотра. В 2026 году государство стало чуть внимательнее к многодетным и тем, кто оказался на грани нуждаемости. Пользуйтесь этим. Но не забывайте сверяться с действующей редакцией норм.

Авторы Андрей Соколов