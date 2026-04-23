Минимальная почасовая оплата труда в России: что предлагают депутаты и кому это выгодно Оглавление Что случилось: суть законопроекта Кого коснутся изменения Как будут считать: примеры расчёта Что говорят эксперты и депутаты Связь с МРОТ Заключение: что дальше В Госдуму внесут законопроект о минимальной почасовой оплате труда (МРОЧ). Кого коснётся, как будут считать и кому это выгодно. 23 апреля, 11:06 Минимальная почасовая оплата труда в России (МРОЧ) в 2026 году: что известно.

В Госдуму внесут межфракционный законопроект о введении минимальной почасовой оплаты труда (МРОЧ). Инициатива защитит сотрудников на неполной ставке, которые сегодня получают лишь долю от МРОТ и часто оказываются за чертой бедности.

Что случилось: суть законопроекта

23 апреля 2026 года стало известно о новой инициативе, направленной на защиту интересов сотрудников, трудящихся на неполной ставке. Так группа депутатов планирует внести в Госдуму законопроект о введении МРОЧ — минимального размера почасовой оплаты труда.

Предлагается ежегодно устанавливать данный показатель аналогично тому, как это работает с минимальным размером оплаты труда (МРОТ). Уровень же почасовой оплаты не сможет быть ниже стоимости часа работы, рассчитанной исходя из МРОТ. К тому же подразумевается распространить на МРОЧ те же действующие для МРОТ гарантии со стороны работодателей и бюджетов.

Кого коснутся изменения

В первую очередь инициатива направлена на тех рабочих, которые трудятся на неполной ставке. Ну и, конечно, изменения коснутся и сотрудников с почасовой оплатой, а также тех, кто работает по гибкому графику.

Минимальная почасовая оплата труда могла бы защитить таких работников, которые, трудясь на неполной ставке, получают лишь долю от МРОТ, в связи с чем им катастрофически не хватает денег для закрытия хотя бы базовых потребностей. А МРОЧ позволил бы получать оплату исходя из ставки и минимальной почасовой нормы, что увеличило бы доходы рабочих.

Как будут считать: примеры расчёта

Рассчитывать минимальную почасовую оплату труда хотят следующим образом:

МРОЧ = МРОТ / среднемесячное количество рабочих часов.

Так с 1 января 2026 года МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. При 40-часовой рабочей неделе среднемесячное количество рабочих часов в 2026 году — 176 часов (по производственному календарю). Тогда МРОЧ будет равен:

27 093 руб. / 176 ч = 153,94 руб./ч.

На сегодняшний же день заработная плата сотрудников, трудящихся на неполной ставке, обычно рассчитывается как доля от МРОТ. Например, при работе на 0,5 ставки работник получает 50% от МРОТ, независимо от количества отработанных часов. Если же он отработает меньше нормы, его доход может оказаться еще ниже, и даже меньше прожиточного минимума.

А вот при введении МРОЧ работник будет получать свою ставку (например, 0,5 ставки), умноженную на почасовой минимум, что повысит его доход.

Что говорят эксперты и депутаты

Один из авторов законопроекта, председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, уверен, что новая норма защитит права сотрудников, работающих на неполной ставке.

«Мы на протяжении долгого времени последовательно добиваемся законодательного закрепления этого механизма. Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищённость этой категории работников», — заявил он в беседе с ТАСС.

Другой же эксперт, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищёв рассказал, что введение минимальной почасовой оплаты труда позволит огромному количеству рабочих получать более высокие зарплаты.

«Новая система позволит сотрудникам при частичной занятости получать оплату, исходя из ставки и минимальной почасовой нормы, а не доли МРОТ. По факту это увеличение зарплаты для миллионов россиян, которые сегодня вынуждены довольствоваться копейками только потому, что формально работают неполный день».

Связь с МРОТ

МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, который работодатель обязан выплачивать сотруднику при полной занятости. С 1 января 2026 года он составляет 27 093 рубля. Именно он, помимо заработной платы, влияет также на размер социальных пособий и страховых взносов, а также на штрафы для работодателей. Подробнее об этом рассказали здесь.

Сегодня при неполной занятости зарплата рассчитывается на основе МРОТ, но часто оказывается ниже прожиточного минимума. Введение МРОЧ призвано исправить эту ситуацию, установив чёткие правила расчёта оплаты за отработанное время.

Заключение: что дальше

Пока законопроект только планируется внести на рассмотрение Госдумы. Дальнейшая судьба инициативы, как обычно, будет зависеть от прохождения этапов парламентского рассмотрения, включая обсуждения в комитетах, голосования в Госдуме и Совете Федерации, а также подписания президентом. Если же МРОЧ действительно примут, вступит всё в силу с 1 января 2027 года.

Авторы Андрей Ананьев