МРОТ в России достиг 27 тысяч рублей

В России увеличился минимальный размер оплаты труда и достиг 27 тысяч рублей. Об этом в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2025 год завил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В 2025 году подняли его (МРОТ — ред.) более чем на 16,5%. С текущего года он прибавил ещё пятую часть, сейчас достиг 27 тысяч рублей», — сказал Мишустин.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минтруд РФ увеличил пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения до уровня прожиточного минимума в конкретном регионе. Раньше за базовую величину расчёта принимался размер стипендии.