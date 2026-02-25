Владимир Путин
25 февраля, 11:13

МРОТ в России достиг 27 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iana Popova

В России увеличился минимальный размер оплаты труда и достиг 27 тысяч рублей. Об этом в ходе выступления в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2025 год завил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В 2025 году подняли его (МРОТ — ред.) более чем на 16,5%. С текущего года он прибавил ещё пятую часть, сейчас достиг 27 тысяч рублей», — сказал Мишустин.

МРОТ 2026: сколько будет, как повлияет на зарплату и пособия
Ранее Life.ru рассказывал, что Минтруд РФ увеличил пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения до уровня прожиточного минимума в конкретном регионе. Раньше за базовую величину расчёта принимался размер стипендии.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Госдума
  • Правительство РФ
  • Экономика
