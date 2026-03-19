19 марта, 09:19

Финансовая ловушка: Россиянам объяснили, как не потерять деньги из-за условий банка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sutthiphong Chandaeng

Доверяя рекламе, люди часто не вчитываются в детали договора о вкладе и теряют из-за этого деньги. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

«Внимание клиентов изначально привлекает яркая цифра максимальной ставки, которая служит лишь "якорем" (маркетинговым крючком), но не отражает реальную доходность вклада для конкретного человека», — отметил он.

Специалист обратил внимание, что обещанная банком доходность распространяется далеко не на всех. Зачастую щедрые проценты предлагают либо тем, кто впервые обращается в организацию, либо на сумму сверх уже имеющегося остатка. К тому же период действия повышенной ставки нередко ограничивается одним-двумя месяцами. Выполнить условия для её получения тоже бывает непросто: порой клиенту необходимо тратить крупные суммы с привязанной карты или оформлять дополнительные услуги, за которые приходится платить. В результате потенциальная выгода тает на глазах.

Вывод прост: прежде чем ставить подпись под документами, стоит изучить все разделы соглашения, и в первую очередь те, что отпечатаны самым неразборчивым шрифтом. В противном случае привлекательная на первый взгляд ставка способна не только не принести дохода, но и привести к убыткам, подытожил Сергей Елин.

Вклад или накопительный счёт. Где выгоднее держать деньги

Ранее сообщалось, что Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2026 года. При этом для граждан, которые открыли валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, сохраняется прежний лимит на получение наличных.

BannerImage
Вероника Бакумченко
