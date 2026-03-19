Финансовая ловушка: Россиянам объяснили, как не потерять деньги из-за условий банка

Доверяя рекламе, люди часто не вчитываются в детали договора о вкладе и теряют из-за этого деньги. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

«Внимание клиентов изначально привлекает яркая цифра максимальной ставки, которая служит лишь "якорем" (маркетинговым крючком), но не отражает реальную доходность вклада для конкретного человека», — отметил он.

Специалист обратил внимание, что обещанная банком доходность распространяется далеко не на всех. Зачастую щедрые проценты предлагают либо тем, кто впервые обращается в организацию, либо на сумму сверх уже имеющегося остатка. К тому же период действия повышенной ставки нередко ограничивается одним-двумя месяцами. Выполнить условия для её получения тоже бывает непросто: порой клиенту необходимо тратить крупные суммы с привязанной карты или оформлять дополнительные услуги, за которые приходится платить. В результате потенциальная выгода тает на глазах.

Вывод прост: прежде чем ставить подпись под документами, стоит изучить все разделы соглашения, и в первую очередь те, что отпечатаны самым неразборчивым шрифтом. В противном случае привлекательная на первый взгляд ставка способна не только не принести дохода, но и привести к убыткам, подытожил Сергей Елин.

Ранее сообщалось, что Центробанк продлил ограничения на снятие наличной валюты до сентября 2026 года. При этом для граждан, которые открыли валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, сохраняется прежний лимит на получение наличных.