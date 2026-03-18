Пезешкиан подтвердил гибель министра развездки Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Эсмаила Хатиба. Он назвал это трусливым убийством и выразил соболезнования семьям погибших и всему народу.

«Трусливое убийство моих дорогих коллег Эсмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и сопровождавших их людей, повергло нас в глубокую скорбь», — написал он в соцсетях.