Пезешкиан подтвердил гибель министра развездки Ирана
© ТАСС / Zuma
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Эсмаила Хатиба. Он назвал это трусливым убийством и выразил соболезнования семьям погибших и всему народу.
«Трусливое убийство моих дорогих коллег Эсмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и сопровождавших их людей, повергло нас в глубокую скорбь», — написал он в соцсетях.
Напомним, 18 марта глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в Иране был убит министр разведки Эсмаил Хатиб. При этом днём ранее стало известно о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погиб и его сын.
Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.