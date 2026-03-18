Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 14:57

Пезешкиан подтвердил гибель министра развездки Ирана

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра разведки Эсмаила Хатиба. Он назвал это трусливым убийством и выразил соболезнования семьям погибших и всему народу.

«Трусливое убийство моих дорогих коллег Эсмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и сопровождавших их людей, повергло нас в глубокую скорбь», — написал он в соцсетях.

Напомним, 18 марта глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что в Иране был убит министр разведки Эсмаил Хатиб. При этом днём ранее стало известно о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погиб и его сын.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar