Файлы Эпштейна
18 марта, 10:27

Израиль заявляет о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац утверждает, что в Иране убит министр разведки Эсмаил Хатиб. Об этом пишет Reuters.

«Министр разведки Ирана устранён», — цитирует Каца израильский телеканал N12.

При этом ранее израильские СМИ заявили, что ночью ЦАХАЛ предприняла попытку убить главу иранской разведки, но о результатах атаки не сообщалось.

Кремль осуждает убийство представителей руководства Ирана и других стран
Кремль осуждает убийство представителей руководства Ирана и других стран

Напомним, в самом начале американо-израильской операции погиб Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи. Новым верховным лидером стал старший сын убитого — Моджтаба Хаменеи. А накануне стало известно о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также несколько сотрудников охраны.

Александра Вишнякова
