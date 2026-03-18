Израиль заявляет о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац утверждает, что в Иране убит министр разведки Эсмаил Хатиб. Об этом пишет Reuters.
«Министр разведки Ирана устранён», — цитирует Каца израильский телеканал N12.
При этом ранее израильские СМИ заявили, что ночью ЦАХАЛ предприняла попытку убить главу иранской разведки, но о результатах атаки не сообщалось.
Напомним, в самом начале американо-израильской операции погиб Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи. Новым верховным лидером стал старший сын убитого — Моджтаба Хаменеи. А накануне стало известно о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также несколько сотрудников охраны.
