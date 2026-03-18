Израиль заявляет о гибели министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац утверждает, что в Иране убит министр разведки Эсмаил Хатиб. Об этом пишет Reuters.

«Министр разведки Ирана устранён», — цитирует Каца израильский телеканал N12.

При этом ранее израильские СМИ заявили, что ночью ЦАХАЛ предприняла попытку убить главу иранской разведки, но о результатах атаки не сообщалось.