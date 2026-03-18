Кремль осуждает убийство представителей руководства Ирана и других стран

«Мы осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью, или тем более убийство руководства суверенного независимого Ирана и других стран», — заявил представитель Кремля.

Ошибка Трампа: В США не ожидали, что Иран выстоит после потери Хаменеи

Накануне Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также несколько сотрудников охраны. В ответ Иран объявил о новой волне ударов по Израилю.