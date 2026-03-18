Кремль осуждает убийство представителей руководства Ирана и других стран
Кремль решительно осуждает убийство представителей руководства Ирана и других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гибель Али Лариджани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана.
«Мы осуждаем действия, направленные на причинение вреда здоровью, или тем более убийство руководства суверенного независимого Ирана и других стран», — заявил представитель Кремля.
Накануне Иран подтвердил гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, который считался одной из центральных фигур в иранской политической системе. Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета нацбезопасности Алиреза Баят, а также несколько сотрудников охраны. В ответ Иран объявил о новой волне ударов по Израилю.
Также в самом начале американо-израильской операции в Иране погиб аятолла Али Хаменеи. Новым верховным лидером Ирана стал старший сын убитого — Моджтаба Хаменеи.
