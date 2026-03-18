Ошибка Трампа: В США не ожидали, что Иран выстоит после потери Хаменеи
WP: Израиль считает, что Иран готов сражаться до конца даже после гибели Хаменеи
Администрация США недооценила устойчивость Ирана к внешнему давлению. Как пишет The Washington Post со ссылкой на телеграмму посольства США в Иерусалиме, Израиль пришёл к выводу, что Тегеран готов «сражаться до конца», несмотря на ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи и продолжающиеся удары по территории страны.
«В телеграмме (Посольства США в Иерусалиме, — Прим. Life.ru.) <...> содержится оценка Израиля, согласно которой (Иран, — Прим. Life.ru.) не «дал трещину» и готов «сражаться до конца», — говорится в публикации.
Согласно документу, в Израиле ожидали, что смерть Хаменеи вызовет хаос в иранском руководстве. Однако в последние дни стало очевидно, что власть в исламской республике сохраняет стабильность: Иран по-прежнему способен запускать баллистические ракеты «везде, где они захотят». Стойкость иранских властей стала одним из факторов, которые команда Дональда Трампа, судя по всему, недооценила в этом конфликте.
Напомним, что Али Хаменеи погиб в своей резиденции в первый день военной американо-израильской военной операции — 28 февраля — под ударами бомб. Новым верховным лидером Ирана стал старший сын убитого — Моджтаба Хаменеи. Ему уже присягнули силовики и КСИР. Российский президент Владимир Путин направил ему поздравительную телеграму и подтвердил, что Москва остаётся приверженной поддержке Тегерана.
