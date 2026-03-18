Новая «Баба Ванга» сделала пугающий прогноз на апрель об Иране

Британская ясновидящая Селина Авалон, которую СМИ окрестили «новой Бабой Вангой», выступила с серией тревожных прогнозов относительно ситуации на Ближнем Востоке. По её словам, апрель 2026 года станет самым напряжённым периодом, а текущий конфликт станет напоминать третью мировую войну, пишет Daily Star.

Свои видения Авалон связывает с древнеегипетским пророчеством о разделении времени, которое должно произойти 26 апреля, когда «глаза сфинкса совпадут со звёздным созвездием Льва». Этот момент она описывает как «разрыв во времени», после которого мир начнёт стремительно меняться, появятся новые лидеры и разразится полномасштабная война.

«Я думаю, людям нужно как следует поразмыслить и подумать, что они могут сделать, чтобы улучшить свою жизнь и изменить её. Это почти как разрыв во времени. Вы увидите новых королей, мировых лидеров и войны. Вот тогда люди либо пойдут ко дну, либо выплывут», – заявила она.

Авалон утверждает, что заранее предвидела смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Новый глава, по её мнению, продержится недолго — за ним последует ещё один, которого экстрасенс описывает как «настоящего альфа-самца, похожего на Наполеона». Этот правитель будет мстить США, но и сам падёт от их рук. Третьим лидером станет более молодой политик, который тоже будет убит. Лишь после этого, считает прорицательница, Вашингтон сможет установить в Тегеране марионеточную «демократию».

Что касается американского лидера Дональда Трампа, то его ждёт третье покушение. После него президент уйдёт в отставку по состоянию здоровья, а его место займёт вице-президент Джей Ди Вэнс. Сам Трамп в этот период, как утверждает экстрасенс, проявит себя как военный лидер.

В конечном итоге, по её прогнозам, США и Израиль создадут новую империю, подобную Римской, а Иран превратится в аналог современного Дубая — с небоскрёбами и инвестициями богатейших людей мира. При этом Авалон подчёркивает, что её цель — не запугать людей, а помочь им осознанно выбирать свой путь в период глобальных перемен.

Уточняется, что Селина предсказала смерть папы Римского. Тем не менее скептики, напоминают, что пророчества Авалон, как и её знаменитой предшественницы, зачастую сформулированы настолько расплывчато, что их легко подогнать под любые реальные события.

Ранее британский провидец Крейг Гамильтон-Паркер, которого называют «Новым Нострадамусом», предсказал Дональду Трампу третий президентский срок. По словам ясновидящего, мир вступил в эпоху перемен, где прежние нормы и законы перестают работать. В этих условиях возможно всё — даже то, что прямо противоречит Конституции США.