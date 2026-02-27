Ясновидящая Инна Алексеева (Мишина) предсказала окончание конфликта на Украине в конце мая 2026 года. Она поделилась сном, в котором увидела дату и праздник на Красной площади в Москве.

Мишина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как ей приснилось, что она отмечает день рождения 25 мая. Её поздравляли с 42-летием, на стене висели электронные часы без точек между цифрами. Она увидела 2026, цифра 6 сменилась на 7.

Подойдя к окну, женщина увидела Красную площадь — народ ликует, звучит гимн России, ведут украинских военнопленных, над городом салют. Экстрасенс выразила уверенность — победа придёт в мае, в конце месяца, в 20-х числах 2026 года. Также ей снилась река с надписью «Россия», в которую втекали другие реки — Болгария и Белоруссия. Мишина предположила, что весной произойдут глобальные изменения на политической карте Европы.

А ранее участник СВО Платон Маматов отмерил срок окончания конфликта на Украине. По словам военного, Армия РФ готовится к активной наступательной кампании, которая захватит весну, лето и осень. Лишь по её итогам можно будет ожидать конкретного результата, который затем удастся зафиксировать на бумаге, отметил боец.