Участник СВО отмерил срок окончания конфликта на Украине

Специальная военная операция может продлиться ещё как минимум год, предположил политтехнолог и участник СВО Платон Маматов. Несмотря на надежду на мир, вера в скорые договорённости у него отсутствует.

По оценке эксперта, Армия России готовится к активной наступательной кампании, которая захватит весну, лето и осень. Лишь по её итогам можно будет ожидать конкретного результата, который затем удастся зафиксировать на бумаге.

«Я надеюсь, конечно, что будет мир, что мы закончим воевать как можно скорее. Но, честно говоря, веры в то, что в ближайшее время кто-то с кем-то договорится, у меня нет. Думаю, воевать нам минимум ещё год», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

К слову, США не планируют предоставлять Украине гарантии безопасности, пока Киев не достигнет договорённостей о мирном соглашении с Москвой. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников.