По мнению известного эрудита и депутата Госдумы Анатолия Вассермана, завершение специальной военной операции требует соблюдения двух основополагающих условий. Об этом он рассказал в беседе с МК.Ru.

«Шанс на мирное урегулирование, как я уже не первый год и даже не первое десятилетие говорю, есть только при признании польской фальшивки «Украина – не Россия» не просто злонамеренной липой, а активным поощрением террора», — сказал он.

Публицист добавил, что вместе с этим должно быть ликвидировано всё созданное на базе указанной фальсификации, что подразумевает возвращение к осознанию украинцев в качестве безусловной части русского народа.

Вассерман указал, что такие российские требования, как денацификация и демилитаризация, по сути своей не могут сочетаться с дальнейшим существованием так называемой террористической организацией Украина. Он констатировал, что эти пункты считаются абсолютно неисполнимыми не только киевским режимом, но и его западными кураторами.

Кроме того, депутат призвал учитывать негативный опыт предыдущих дипломатических договорённостей, сославшись на откровения Ангелы Меркель и Франсуа Олланда о Минских соглашениях. Исходя из этого, любые будущие договоры, как считает Вассерман, следует оформлять с расчётом на их неминуемое нарушение противником, но так, чтобы это нарушение было максимально очевидным для всего мира. Принять или отклонить конкретные предложения, подчеркнул он, можно будет лишь после их официального предъявления.

Ранее в МИД РФ заявили, что прекращение преследований Украинской православной церкви является одним из ключевых условий для достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса. В ведомстве подчеркнули необходимость отмены принятого в августе 2024 года закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций», который, как считают в МИД, создаёт юридический механизм для запрета канонической церкви.