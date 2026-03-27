Трамп: Доходы США от венесуэльской нефти окупили военную операцию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что доходы от поставок венесуэльской нефти в несколько раз превысили затраты на военную операцию против боливарианской республики. По его словам, только за первую неделю США получили 100 миллионов баррелей.
«Мы более чем окупили всю атаку, на самом деле мы заработали в четыре-пять раз больше стоимости этого нападения», — сказал американский лидер.
Напомним, 3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле. После этого Мадуро и его супругу Силию Флорес доставили в Соединённые Штаты. Через два дня они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Их обвинили в причастности к наркоторговле. Недавно Трамп заявил, что венесуэльскому политику предъявят дополнительные обвинения. По мнению американского лидера, текущих обвинений против Мадуро недостаточно. На текущей неделе Мадуро с супругой во второй раз предстали перед судом.
