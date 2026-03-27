Трамп: Доходы США от венесуэльской нефти окупили военную операцию

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что доходы от поставок венесуэльской нефти в несколько раз превысили затраты на военную операцию против боливарианской республики. По его словам, только за первую неделю США получили 100 миллионов баррелей.

«Мы более чем окупили всю атаку, на самом деле мы заработали в четыре-пять раз больше стоимости этого нападения», — сказал американский лидер.