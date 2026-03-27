Президент Венесуэлы Мадуро второй раз предстал перед судом в Нью-Йорке

49-й президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес во второй раз предстали на судебном заседании в Нью-Йорке. Политик попытался убедить федерального судью — правительство США мешает ему защищаться от обвинений. Он потребовал прекратить дело. Об этом сообщает телеканал CNN.

Перед слушанием адвоката супругов Барри Поллака спросили — правда ли, что у президента проблемы с тревожностью и он часто кричит в камере. Но он не стал прямо отвечать на вопрос о самочувствии Николаса Мадуро после почти трёх месяцев заключения.

«Меня там по ночам нет, но я бы не стал придавать этому большого значения», — сказал адвокат.

Федеральный прокурор обвинил Мадуро и Флорес в разграблении богатств Венесуэлы. Он попытался убедить судью запретить республике оплачивать их судебные расходы. Федеральный судья пообещал скоро решить — обязать ли администрацию президента США Дональда Трампа разрешить Венесуэле покрыть издержки супругов.

Ранее Трамп заявил, что венесуэльскому политику предъявят дополнительные обвинения. По мнению американского лидера, текущих обвинений против Мадуро недостаточно.

Напомним, 3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле. После этого Мадуро и его супругу Силию Флорес доставили в Соединённые Штаты. Через два дня они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Их обвинили в причастности к наркоторговле.