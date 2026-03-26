Трамп полагает, что Мадуро в США предъявят новые обвинения
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро предъявят дополнительные обвинения в Соединённых Штатах. Своё мнение он озвучил на заседании кабинета в Белом доме.
«Я полагаю, что суд над ним будет справедливым. Но я бы подумал, что предстоят и другие судебные процессы, поскольку то, в чём его обвиняют, — это лишь часть того, что он совершил. Будут возбуждены и другие дела», — заявил американский лидер.
Трамп также сделал достаточно неожиданное и спорное заявление о своей популярности в южноамериканской стране. По его словам, после завершения президентского срока он мог бы приехать в Венесуэлу и побороться с уполномоченным президентом Делси Родригес за пост главы государства.
Напомним, 3 января США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Венесуэле, после чего президент Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были вывезены в Соединённые Штаты американским спецназом. Спустя два дня чета предстала перед федеральным судом Южного округа Нью-Йорка по обвинению в причастности к наркоторговле, однако свою вину не признала.
