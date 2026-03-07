США официально признали нынешнее Правительство Венесуэлы

Напомним, января 2026 года вооружённые силы США провели военную операцию под кодовым названием «Абсолютная решимость» (Operation Absolute Resolve) в Каракасе, в результате которой похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, доставив их в Нью-Йорк. Операция, предварявшаяся многомесячным наращиванием военного присутствия США в Карибском бассейне, основывалась на выдвинутых ещё в 2020 году обвинениях в «наркотерроризме», в рамках которых за голову венесуэльского лидера было назначено вознаграждение в 50 миллионов долларов. Власти Венесуэлы и международные наблюдатели квалифицировали произошедшее как грубейшее нарушение международного права и суверенитета страны, в то время как Вашингтогн объявил о намерении временно «управлять» Венесуэлой и взять под контроль её нефтяную промышленность. Сам Мадуро, представший перед федеральным судом Манхэттена в тюремной робе, заявил, что был «похищен», и отказался признать себя виновным. Ближайшее судебное заседание по его делу намечено на 17 марта.