США официально признали нынешнее Правительство Венесуэлы
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Власти США официально признали новое Правительство Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали Правительство Венесуэлы. Мы юридически признали их», — сказал глава Белого дома на саммите «Щит Америки».
Напомним, января 2026 года вооружённые силы США провели военную операцию под кодовым названием «Абсолютная решимость» (Operation Absolute Resolve) в Каракасе, в результате которой похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, доставив их в Нью-Йорк. Операция, предварявшаяся многомесячным наращиванием военного присутствия США в Карибском бассейне, основывалась на выдвинутых ещё в 2020 году обвинениях в «наркотерроризме», в рамках которых за голову венесуэльского лидера было назначено вознаграждение в 50 миллионов долларов. Власти Венесуэлы и международные наблюдатели квалифицировали произошедшее как грубейшее нарушение международного права и суверенитета страны, в то время как Вашингтогн объявил о намерении временно «управлять» Венесуэлой и взять под контроль её нефтяную промышленность. Сам Мадуро, представший перед федеральным судом Манхэттена в тюремной робе, заявил, что был «похищен», и отказался признать себя виновным. Ближайшее судебное заседание по его делу намечено на 17 марта.
