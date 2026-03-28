28 марта, 07:40

Алаудинов назвал удар по школе в Иране преднамеренным преступлением

Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил мнение о недавнем ударе по иранской школе Минаби. По его словам, погибшие свыше 170 человек — результат намеренных действий.

«Я больше чем уверен, что удар по школе, <...> это не была ошибка», — подчеркнул Алаудинов.

Алаудинов обратил внимание на высокую информированность Израиля и США, а также на присутствие противников Ирана внутри страны. По его мнению, они не могли не знать об отсутствии военных целей в школе. Он квалифицировал случившееся как «большое преступление» и подчеркнул, что это не случайность, а преднамеренный акт.

Командир «Ахмата» подчеркнул, что подобные действия имеют серьезные последствия для международной репутации стран, причастных к удару, и усиливают напряжённость в регионе.

МИД Ирана: США нанесли удар по школе в Минабе двумя ракетами Tomahawk

Ранее МИД Ирана заявил, что США нанесли удар по школе в Минабе двумя ракетами Tomahawk. Подчёркивается, что целью Штатов было нанесение как можно большего урона учебному заведению.

Матвей Константинов
