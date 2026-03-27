Bloomberg: В ЕС считают «практически неизбежной» наземную операцию США в Иране
Власти ряда стран Европы считают, что наземная операция США в Иране «практически неизбежна», несмотря на возможные потери среди американских военнослужащих. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата.
По информации агентства, Тегеран также понимает, что США очень хотят захватить остров Харк — стратегически важный хаб для экспорта иранской нефти.
Остров Харк располагается в Персидском заливе, примерно в 30 км от побережья Ирана. Там находится важнейший для Исламской Республики морской терминал для сырой нефти.
Ранее Life.ru сообщал, что Иран укрепляет оборону острова Харк на случай, если США всё же начнут наземную операцию. Сейчас вокруг него расставлены противопехотные и противотанковые мины, в том числе на береговой линии, куда Штаты могут высадить десант. СМИ считают, что американцы уже перебрасывают свои подразделения.
