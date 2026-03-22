Глава Минфина США допустил отправку войск на иранский остров Харк

Министр финансов США Скотт Бессент не стал исключать возможность отправки американских войск на иранский остров Харк в Персидском заливе. Он заявил, что «все варианты остаются на столе», отвечая на соответствующий вопрос, сообщил телеканал NBC.

Администрация президента Дональда Трампа ранее сообщала, что рассматривает возможность захвата стратегически важного острова для давления на Тегеран. Цель — заставить Иран открыть судоходство в Ормузском проливе, который является ключевым маршрутом для экспорта нефти из региона.

Окончательное решение о проведении наземной операции, по данным СМИ, пока не принято. Однако заявления высокопоставленных американских чиновников свидетельствуют о том, что военный вариант остаётся в числе рассматриваемых. Иран, в свою очередь, ранее предупреждал о «беспрецедентном ответе» в случае попытки захвата острова.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что объекты энергетической и топливной инфраструктуры по всему региону станут законными целями в случае ударов по электростанциям и инфраструктуре Ирана, комментируя ультиматум президента США Дональда Трампа о разблокировании Ормузского пролива.