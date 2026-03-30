NYT: Иран сохраняет способность дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке

Иран сохраняет способность дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

По оценке экспертов, несмотря на заявления США о снижении интенсивности атак, последние удары по Израилю и странам Персидского залива показывают, что Тегеран сохраняет военный потенциал. Аналитики считают, что страна продолжает использовать ракеты и беспилотники для давления на регион.

«Но мы все понимаем, что главный критерий успеха Ирана — возможность продолжать запускать баллистические ракеты и дроны по Израилю, американским базам и странам Персидского залива. И мы знаем, что они все еще смогли это сделать», — сказал Фразин Надими, аналитик по безопасности, специализирующийся на Иране и Персидском заливе.

Специалисты отмечают, что удары США и Израиля повлияли на инфраструктуру Ирана, однако не лишили его способности наносить ответные атаки. По данным источников, страна может располагать значительным запасом беспилотников и баллистических ракет.

Эксперты также допускают, что Иран продолжает использовать подземные объекты для хранения вооружений. При этом точные данные о масштабах арсенала остаются ограниченными.

Ранее в США оценивали риски возможной наземной операции против Ирана. Генерал-майор в отставке Рэнди Маннер заявил о высокой вероятности неудачи такого сценария. По его словам, ограниченные силы не смогут добиться результата и окажутся под угрозой значительных потерь. Он указал, что подобные операции уже рассматривались в прошлом и не были реализованы. Маннер подчеркнул, что в текущих условиях противник сохраняет значительный потенциал. Он также отметил, что попытка высадки небольших подразделений может привести к серьёзным последствиям.