Атака Ирана по E-3 Sentry грозит изменить правила войны на Ближнем Востоке

Иранский удар по авиабазе США в Саудовской Аравии показал, что дорогостоящая американская авиация остаётся уязвимой. Военные эксперты Василий Дандыкин и Александр Верейкин в беседе с RG.ru заявили, что исламская республика учится на примере СВО.

Уничтожение самолёт ВВС США Boeing E-3 Sentry на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, по утверждениям экспертов, нанесла серьёзный удар по возможностям американских сил. Кроме того, подобные атаки фактически истощают базы США в странах Залива. По их оценке, Иран внимательно изучает опыт СВО.

«Они внимательно изучали происходящее, оценивали тактику. Применение беспилотников и других средств говорит о том, что они анализировали опыт специальной военной операции. Мы стратегические союзники, в том числе в военно-технической сфере, поэтому какой-то обмен информацией вполне мог быть. Они всё видели и все оценивали», — заявил Дандыкин.

Специалисты считают, что схема с размещением дорогостоящих систем на передовых площадках утратила актуальность. В условиях высокоточного оружия и спутниковой разведки крупный самолёт с мощным радаром становится заметной целью.

Ранее в Сети были опубликованы фотографии с уничтоженным Boeing E-3 Sentry. Корпус стражей исламской революции уничтожил самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления в ходе воздушной атаки на базу. По данным, речь идёт о машине с номером 81-0005. Изначально она базировалась в Оклахоме, а в начале марта её перебросили в Саудовскую Аравию. На фото видно, что борт буквально разорван пополам: хвостовая часть оторвана.