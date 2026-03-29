Уничтоженный Ираном американский Boeing E-3 Sentry попал на фото

В Сети появились фото, на которых, предположительно, запечатлён уничтоженный иранской ракетой самолёт ВВС США Boeing E-3 Sentry. Судя по снимкам, борт находился на американской авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии.

Корпус стражей исламской революции в ходе воздушной атаки на эту базу уничтожил самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3G Sentry. По имеющимся данным, речь идёт о машине с регистрационным номером 81-0005, которая изначально базировалась в Оклахоме и была переброшена в Саудовскую Аравию в начале марта.

Портал Air & Space Forces Magazine проанализировал опубликованные кадры. Судя по опознавательным знакам на взлётно-посадочной полосе и на самом самолёте, на снимках действительно изображён один из E-3 Sentry. На фото видно, что борт буквально разорван пополам: хвостовая часть оторвана, машина не подлежит восстановлению.

Если информация подтвердится, это станет первой боевой потерей самолёта данного типа за всю историю его эксплуатации. Эксперты считают, что уничтожение E-3 Sentry может серьёзно подорвать способность американских ВВС управлять боевыми действиями. Особенно учитывая, что этот борт активно использовался в нынешней операции на Ближнем Востоке.

Научный сотрудник вашингтонского Центра имени Генри Стимсона Келли Грико назвала потерю значительной. Она предупредила о серьёзных последствиях. В первую очередь, по её словам, возникнут пробелы в обеспечении связи. Она добавила, что у США осталось 16 таких самолётов. Почти 40% из них уже задействованы. Производственной линии для их замены не существует. Таким образом, парк E-3 сократился до 15 единиц. Производство этих машин уже свёрнуто.

Ранее иранские военные заявили, что атаковали два промышленных объекта на Ближнем Востоке. По их данным, эти цели связаны с военной инфраструктурой США. Операцию провели бойцы воздушно-космических и военно-морских сил КСИР. Удары были нанесены в рамках комбинированных действий. Под обстрел попали алюминиевые заводы EMAL в Объединённых Арабских Эмиратах и ALBA в Бахрейне.