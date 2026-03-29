Ракеты с гробами: Генерал рассказал о страшной военной новинке от Ирана

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов считает, что Иран прибегает к своеобразной форме пропаганды, используя военные объекты Израиля и США в качестве мишеней для своих боеприпасов. В беседе с aif.ru он высказал мнение, что Иран снабжает эти боеприпасы надписями и фотографиями, чтобы наглядно продемонстрировать свою силу международному сообществу, формируя желаемое восприятие. Эта тактика перекликается с предыдущими сообщениями о пусках иранских ракет с гробами по американским и израильским базам, а также с публикациями КСИР ракет с благодарностями в адрес стран-союзников.

«Иран просто констатирует факты. Во-вторых, где-то отстаивает свои интересы, показывает свою мощь. Это же всегда была закрытая исламская страна, а сегодня они поняли, что им нужно показывать что-то мировой общественности, чтобы их правильно оценивали на будущее», — высказался эксперт.

Благодарность союзникам Ирана, по его мнению, – тонкий дипломатический жест, демонстрирующий, что Иран не одинок в противостоянии злу. Иран всегда считал США главным агрессором, и нынешнее крайне негативное отношение лишь подтверждает это. Попов убеждён, что конфликт на Ближнем Востоке – это сфабрикованная акция против Ирана.

Ранее иранские военные заявили о проведении атак на два промышленных объекта на Ближнем Востоке. По их данным, цели связаны с военной инфраструктурой США.