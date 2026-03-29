Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 марта, 08:26

Иран нанёс удары по двум алюминиевым заводам США на Ближнем Востоке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Иранские военные заявили о проведении атак на два промышленных объекта на Ближнем Востоке. По их данным, цели связаны с военной инфраструктурой США. Об этом заявили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции.

Операцию провели бойцы воздушно-космических и военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. Удары были нанесены в рамках комбинированных действий. Под обстрел попали алюминиевые заводы EMAL в Объединённых Арабских Эмиратах и ALBA в Бахрейне.

В заявлении отмечается, что эти предприятия имеют отношение к военной и авиационно-космической промышленности США в регионе. Подробности характера атак не раскрываются.

Отдельно уточняется, что завод EMAL считается одним из крупнейших в мире. Там расположена самая длинная линия по производству алюминия. Предприятие выпускает около 1,3 миллиона тонн продукции ежегодно.

В Дубае прогремел второй взрыв на складе дронов ВСУ, есть погибшие

Ранее сообщалось, что все университеты, связанные с США и Израилем на Ближнем Востоке, могут рассматриваться как законные цели для ударов Ирана. Такую позицию объяснили реакцией на американо-израильский удар по Тегеранскому университету науки и технологий.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Милена Скрипальщикова
