В Дубае прогремел второй взрыв на складе дронов ВСУ, есть погибшие

В Дубае произошёл повторный взрыв на складе украинских противодронных систем. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, после второго за сутки взрыва на территории ОАЭ есть погибшие и раненые. Среди пострадавших могут оказаться двое граждан России — эти люди пока не выходят на связь с родственниками. Причину происшествия на оружейном складе пока не называют.

Ранее представитель центрального штаба иранских вооружённых сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что Иран уничтожил склад украинских противодронных средств вместе с военнослужащими в Дубае. В операции участвовали подразделения воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции. По словам Зольфагари, украинские системы разместили на территории Дубая для использования американскими военными.