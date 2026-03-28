Более 20 украинских военнослужащих погибли при иранском ударе по складу с ПВО в ОАЭ

Иран уничтожил склад украинских противодронных средств с военнослужащими в Дубае, заявил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. В операции приняли участие подразлеления воздушно-космических и морских сил Корпуса стражей исламской революции.

«Был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам, находившийся в Дубае для оказания помощи американской армии, где также находился 21 украинец», — сказал он.

Напомним, Украина и Саудовская Аравия заключили соглашение об оборонном сотрудничестве. Подписание произошло в ближневосточном королевстве, куда на встречу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом прилетел Владимир Зеленский.