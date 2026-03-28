Война США и Ирана. КСИР атакует авианосцы и базы, Йемен начал операцию против Израиля, Зеленский обороняет ОАЭ, 28 марта Оглавление Удары по ядерным объектам Ирана Иран атаковал авианосец и самолёты США Новые участники войны: угрозы из Уганды и йеменские ракеты Ормузский пролив: переговоры и переименование Зеленский в ОАЭ: новый договор Коалиция США и Израиля выводит из строя ядерные объекты Тегерана, КСИР отвечает атаками на авиацию и корабли, Трамп собрался увековечить своё имя на Ближнем Востоке — дайджест Life.ru. 28 марта, 10:33

Удары по ядерным объектам Ирана

Сразу несколько ядерных объектов Ирана попали под удар. В Хондабе атакован комплекс по производству тяжёлой воды. Она используется в атомной энергетике для замедления нейтронов в ядерных реакторах.

— Тяжеловодный комплекс в районе Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учётом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет, — сообщает агентство Fars со ссылкой на местную администрацию.

Также снаряды падали на АЭС «Бушер», где ещё остаются граждане России. В МАГАТЭ рассказали, что ущерба реактору нет, не зафиксировано и выбросов радиации.

— Нападение на объекты мирного ядерного использования является вопиющим нарушением международного права и представляет собой серьёзную угрозу безопасности региона, — отметили в иранской Организации по атомной энергии.

Иран атаковал авианосец и самолёты США

Президент США Дональд Трамп рассказал об атаке на авианосец с 17 направлений. Он не сказал, какое судно это было, лишь уточнил, что это крупнейший авианесущий корабль в мире.

Под такие критерии попадает USS Gerald R. Ford. Он был спущен на воду в ноябре 2013 года, а введён в эксплуатацию через четыре года. Он может перевозить до 90 самолётов, вертолётов и БПЛА. Как раз в марте на нём возник пожар — и авианосец отправился в порт Крит.

— После враждебного использования американским террористическим режимом авиабаз, расположенных в странах региона, Воздушно-космические силы КСИР при содействии своих собратьев по оружию из Военно-морских сил КСИР <…> уничтожили системы противоракетной обороны и с помощью ракет на твёрдом и жидком топливе атаковали базу Аль-Хардж, где находился флот топливообеспечения и воздушной поддержки, — говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции.

Ещё один американский самолёт F-16 получил повреждения в ходе выполнения боевого задания. Истребитель смог совершить посадку в Саудовской Аравии. Центральное командование (CENTCOM) ВС США подтвердило эту информацию.

Новые участники войны: угрозы из Уганды и йеменские ракеты

Угандийский генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что африканская страна может вступить в войну против Ирана. Случится это при условии угрозы для существования Израиля.

— Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран, — считает Кайнеругаба.

По его подсчётам, для операции по захвату столицы Исламской Республики хватит одной бригады Народных сил обороны Уганды. Всего же в армии задействовано 45 тысяч человек. Технику для ВС Уганды закупают в России, ЮАР и Израиле, но основа — наследие СССР. Например, на вооружении до сих пор стоят танки Т-54, Т-55 и ПТ-76, БТР-60, БРДМ-1, БМ-21 «Град», гаубицы М-30 и Д-30.

Как руководство армии всё это и личный состав собирается перебрасывать в Иран — загадка. Государства не имеют общей границы, и разделяют их почти 3,5 тысячи километров.

Сдержали своё обещание йеменские хуситы. Ранее они грозили вступить в войну против Израиля. В итоге нанесли первый удар. Остаётся нерешённой судьба Баб-эль-Мандебского пролива, который они обещали перекрыть.

— Мы провели первую военную операцию с использованием баллистических ракет, направленных на важные военные объекты израильского противника на юге оккупированной Палестины, — заявил бригадный генерал Яхья Саари.

Ормузский пролив: переговоры и переименование

Иран по-прежнему блокирует Ормузский пролив, но не для всех. Россия входит в число тех, кто может им пользоваться без проблем. Ещё одно соглашение по использованию водной артерии заключил Таиланд. Премьер-министр этого государства Анутхин Чанвиракун подтвердил, что нефтяные танкеры будут проходить пролив. Дональд Трамп продолжает говорить о переговорах с Ираном и уже переименовал Ормузский пролив.

— Мы сейчас ведём переговоры, и было бы здорово, если бы нам удалось чего-то добиться, но им нужно его открыть. Им нужно открыть пролив Трампа, то есть Ормузский пролив, — сказал хозяин Белого дома.

Он признал, что оговорка была неслучайной.

— Нет. Со мной не бывает случайностей — не так много, — продолжил Трамп.

В начале второго президентского срока президент США переименовал Мексиканский залив в Американский, а пик Денали на Аляске — в Мак-Кинли. Ормузский пролив может ждать смена названия.

Зеленский в ОАЭ: новый договор

Владимир Зеленский продолжает тур по Ближнему Востоку. Ранее он был в Саудовской Аравии, а теперь посетил ОАЭ. Глава киевского режима подтвердил, что украинские специалисты работают в монархии уже несколько недель.

— За это время наши эксперты провели встречи с представителями Сил безопасности и обороны ОАЭ. Ребята работают над усилением защиты от воздушных угроз. Мы обсудили именно это перед моей встречей с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, — написал Зеленский.

По его словам, Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

