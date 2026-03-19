Спецслужба в юбке: Что за эмигрантка с Украины грозит Москве ликвидацией от лица ЦАХАЛ На днях официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова заявила, что у Израиля есть опыт устранения высших лиц враждебных государств, и намекнула на то, что это может затронуть и руководство России. Кто она такая — в статье Life.ru. 18 марта, 21:45 Анна Уколова, представитель пресс-службы Армии обороны Израиля. Фото © ТАСС / Андрей Широков

Втягивает Россию в конфликт на Ближнем Востоке майор ЦАХАЛ Анна Уколова. Она дала понять, что Израиль может нанести удар по руководству России, если будет угроза для еврейского государства.

— Ликвидация очень важных людей, верхушек этих всех прокси, и в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи, уже показывает, что возможности у нас довольно-таки серьёзные и что никто из тех, кто пытается пожелать нам зла, не останется в стороне. Опять же, тут вопрос в том, кто нам желает зла. Я надеюсь, что Москва на данный момент зла Израилю не желает. Мне хочется в это верить, — заявила в эфире Радио РБК официальный русскоязычный представитель пресс-службы Армии обороны Израиля.

Известно, что Анна Уколова родилась в деревне Коломак Харьковской области в 1986 году. Уже в независимой Украине она успела закончить 9 классов школы. В 2002 году семья Уколовой перебралась в Израиль. Здесь она завершила образование и связала свою жизнь с армией. С 2015 по 2017 годы она работала в Москве директором Израильского культурного центра.

— Для меня это было продолжением того, что я делала в пресс-службе ЦАХАЛ, только в другом формате — надо было знакомить людей с еврейским государством, объяснять, как оно работает. Вместе с моим супругом, ныне бывшим, мы сумели так популяризировать курсы иврита, что через них за два года прошли 4000 человек, — рассказывала она о своей работе.

Нельзя не заметить тот факт, что военнослужащая начала заниматься культурной деятельностью, что уже должно вызвать вопросы. Объясняется это тем, что израильские центры относятся к бюро по связям «Натив». До начала 90-х «Натив» был спецслужбой. В 50-х среди целей организации был поручен поиск рычагов давления на руководство СССР. До сих пор работа бюро «Натив» курируется «Моссадом» и МИД Израиля.

Общение с украинскими активистами: им не нравится Путин

В своих социальных сетях Уколова выставила фотографии с журналистом Владом Спектором. Радиоведущий родился в Одессе, но проживает в Нью-Йорке. Известен он ещё и своим актинизмом.

В прошлом году недалеко от Брайтон-Бич открылся барбершоп, на входе в который гостей встречает фигура президента России. Спектора это сильно возбудило.

— Открываются новые бизнесы, за которые очень стыдно, — написал Спектор в социальных сетях.

Несложно догадаться, что риторика ведущего включает русофобские тезисы. Кроме того, он поддерживает связь с еврейской общиной Украины, известной своим влиянием на политику Киева. Его цитирует главный раввин Украины Моше Асман, известный лоббист украинских интересов в США и Израиле. Спектор и Уколова вместе посетили мероприятие в Нью-Йорке, посвящённое ситуации в Израиле.

Авторы Даниил Черных