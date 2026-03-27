Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Об этом у себя в соцсетях сообщил Владимир Зеленский. По словам лидера киевского режима, документ был подписан с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«С наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ», — написал глава киевского режима. Он также отметил, что достигнутые договорённости заложили основу для будущих контактов, технологического сотрудничества и инвестиций.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Политик не стал уточнять детали, с кем именно планирует провести переговоры, а также не раскрыл круг предполагаемых к обсуждению вопросов.