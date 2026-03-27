Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 08:50

«Пора ехать в Москву»: Зеленский остался без защиты США, заявили в Европе

Мема счёл планы США перебросить ПВО на Ближний Восток ударом для Зеленского

Обложка © ТАСС / ANDY RAIN / POOL

Обложка © ТАСС / ANDY RAIN / POOL

Перераспределение Вашингтоном систем противовоздушной обороны (ПВО) в пользу ближневосточного конфликта стало серьёзным ударом по позициям Владимира Зеленского. Такое мнение выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По мнению политика, украинскому главарю стоит задуматься о визите в Москву без предварительных условий, чтобы попытаться добиться результатов дипломатическим путём. Он подчеркнул, что в условиях вооружённого противостояния отсутствие современных ЗРК делает ситуацию критически сложной.

Мема обратил внимание, что в ходе эскалации с Ираном США задействовали около четверти своего арсенала наиболее совершенных средств противовоздушной обороны. Ситуацию усугубляет низкая скорость производства подобных комплексов, что не позволяет оперативно восполнить потраченные ресурсы.

Ранее в американской прессе появилась информация о том, что Пентагон рассматривает перенаправление партий вооружений, изначально предназначенных для Киева. Это происходит на фоне возросшей потребности в защите американских союзников в зоне Персидского залива.

Согласно оценкам экспертов, приведённым в журнале Economist, восстановление израсходованных боеприпасов может затянуться на несколько лет, что создает долгосрочный дефицит для других направлений внешней политики США.

«Просто кошмар»: Удары США по Ирану лишили ВСУ топлива

Никита Никонов
