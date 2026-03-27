27 марта, 08:37

«Просто кошмар»: Удары США по Ирану лишили ВСУ топлива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские военные столкнулись с острой нехваткой горючего на фоне скачка цен, вызванного эскалацией конфликта вокруг Ирана. Как пишет Politico, двое военнослужащих ВСУ рассказали, что подорожание топлива серьёзно отразилось на запасах для военной техники — танков, артиллерийских установок и бронетранспортёров.

«Стоимость топлива — просто кошмар. Даже в войсках у нас сейчас очень мало топлива», — сказал один высокопоставленный военнослужащий ВСУ, осведомлённый в этом вопросе.

Другой украинский военный пояснил, что имеющийся дизель в первую очередь направляют в передовые подразделения, которые сдерживают продвижение российских войск на востоке, где продолжаются интенсивные бои — прежде всего в Донбассе.

«Мы не на передовой. Поэтому приоритет не у нас. Наши танки и прочая рухлядь вообще редко ездят, поскольку у нас меньше шансов добыть дизель, чем, скажем, у других подразделений», — добавил военный.

В Польше цены на дизельное топливо достигли исторического максимума
В Польше цены на дизельное топливо достигли исторического максимума

Ранее Пентагон не исключил, что предназначенное Киеву оружие уйдёт на Ближний Восток. Речь идёт в том числе о ракетах к системам ПВО, которые были куплены членами НАТО через программу PURL. Именно 75% снарядов для комплексов Patriot на Украине ушло через эту программу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
