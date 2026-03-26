Ближний Восток подвинет Киев в очереди за американским оружием: Пентагон готов принять решение

Пентагон допускает вариант развития событий, при котором военные поставки, предназначенные для Украины, будут переадресованы на Ближний Восток. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идёт в том числе о ракетах к системам ПВО, которые были куплены членами НАТО через программу PURL. Именно 75% снарядов для комплексов Patriot на Украине ушло через эту программу. Издание отмечает, что боевые действия против Ирана сильно ударили по вооружённости американских войск, боеприпасов становится критически мало.

«Политические дебаты идут о том, сколько давать Украине. Это реальное живое обсуждение», — рассказал газеье на условиях анонимности европейский дипломат.

Предполагается, что Киеву могут как задержать военные поставки, так и отменить их навсегда. Сейчас Вашингтон находится в замешательстве и пытается решить вопрос балансировки между Ближним Востоком и Украиной.

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас призналась, что переживает за дальнейшее развитие внешнеполитических событий после того, как фокус внимания США сместился с Украины на Иран. Чиновница пожаловалась в интервью Financial Times на соперничество Израиля и Киева за одно и то же оружие.