26 марта, 12:06

Ближний Восток подвинет Киев в очереди за американским оружием: Пентагон готов принять решение

Пентагон не исключил, что предназначенное Киеву оружие уйдёт на Ближний Восток

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР

Обложка © ТАСС / Alex Brandon / АР

Пентагон допускает вариант развития событий, при котором военные поставки, предназначенные для Украины, будут переадресованы на Ближний Восток. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идёт в том числе о ракетах к системам ПВО, которые были куплены членами НАТО через программу PURL. Именно 75% снарядов для комплексов Patriot на Украине ушло через эту программу. Издание отмечает, что боевые действия против Ирана сильно ударили по вооружённости американских войск, боеприпасов становится критически мало.

«Политические дебаты идут о том, сколько давать Украине. Это реальное живое обсуждение», — рассказал газеье на условиях анонимности европейский дипломат.

Предполагается, что Киеву могут как задержать военные поставки, так и отменить их навсегда. Сейчас Вашингтон находится в замешательстве и пытается решить вопрос балансировки между Ближним Востоком и Украиной.

Украине приготовиться: В Британии раскрыли, как война с Ираном поможет Путину
Украине приготовиться: В Британии раскрыли, как война с Ираном поможет Путину

Ранее глава Евродипломатии Кая Каллас призналась, что переживает за дальнейшее развитие внешнеполитических событий после того, как фокус внимания США сместился с Украины на Иран. Чиновница пожаловалась в интервью Financial Times на соперничество Израиля и Киева за одно и то же оружие.

