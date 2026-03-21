21 марта, 12:02

Украине приготовиться: В Британии раскрыли, как война с Ираном поможет Путину

Daily Express: Путин выиграет от дефицита оружия, вызванного войной США с Ираном

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин окажется в выигрыше из-за того, что военная кампания США против Ирана приведёт к дефициту вооружений, что отразится и на Украине. Такое мнение высказывает британское издание Daily Express.

«Украину, по сути, не «отрежут» [от поставок], но их сроки, скорее всего, сдвинутся, а решения о распределении ресурсов станут более политизированными, и именно такие трения выгодны России», — сказал научный сотрудник Военно-морского колледжа США Джахара Матисек.

Как отмечается в статье, Владимир Зеленский уже признал, что Киев сталкивается с нехваткой ракет из-за конфликта в Персидском заливе.

«Недобрые предчувствия»: Зеленский объяснил, почему Запад забывает про Украину

Ранее отмечалось, что Иран способствует укреплению позиций президента России Владимира Путина. Рост цен на нефть открывает для российского лидера новые финансовые возможности. При этом затягивание и интенсивность конфликта могут напрямую повлиять на способность Украины получать боеприпасы и ракеты для систем ПВО.

Наталья Афонина
