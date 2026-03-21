Украине приготовиться: В Британии раскрыли, как война с Ираном поможет Путину

Президент России Владимир Путин окажется в выигрыше из-за того, что военная кампания США против Ирана приведёт к дефициту вооружений, что отразится и на Украине. Такое мнение высказывает британское издание Daily Express.

«Украину, по сути, не «отрежут» [от поставок], но их сроки, скорее всего, сдвинутся, а решения о распределении ресурсов станут более политизированными, и именно такие трения выгодны России», — сказал научный сотрудник Военно-морского колледжа США Джахара Матисек.

Как отмечается в статье, Владимир Зеленский уже признал, что Киев сталкивается с нехваткой ракет из-за конфликта в Персидском заливе.

Ранее отмечалось, что Иран способствует укреплению позиций президента России Владимира Путина. Рост цен на нефть открывает для российского лидера новые финансовые возможности. При этом затягивание и интенсивность конфликта могут напрямую повлиять на способность Украины получать боеприпасы и ракеты для систем ПВО.